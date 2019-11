Nato in crisi d’identità: Trump ed Erdogan picconano quel che resta dell’Alleanza

Il segretario generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg

4' di lettura

La Nato «è forte», dice Jens Stoltenberg, rispondendo allo «stiamo assistendo alla morte cerebrale della Nato» di Emmanuel Macron. Dovrebbe stupire di più la dichiarazione del segretario generale dell’Alleanza Atlantica che quella del presidente francese.

Per essere forti non basta fare esercitazioni congiunte o mandare truppe alla frontiera russa per placare le preoccupazioni dei polacchi e dei baltici. Ha un impatto relativo tutto questo quando il primo degli alleati, il presidente della potenza che ha creato la Nato, è connivente con la Russia di Vladimir Putin.

Si sta scoprendo giorno per giorno l’uso che Donald Trump ha fatto del suo corpo diplomatico e dell’Ucraina per fini elettorali. Intanto però l’Ucraina non ha ricevuto i necessari aiuti militari per sopportare l’aggressione russa. Un altro esempio è il ritiro americano dal Nord della Siria, concordato con il presidente turco Recep Tayyep Erdogan ma non con gli altri alleati Nato, che ha permesso alla Russia di diventare il protagonista in quella regione.



L’alleato turco

Quando il presidente degli Stati Uniti si comporta così; quando la Turchia, il secondo esercito dell’alleanza, ignora le preoccupazioni degli alleati, è evidente che la Nato abbia un problema. Sul piano militare resterà la più potente alleanza del pianeta ma politicamente e strategicamente non funziona. Macron si serve di quella dose di arroganza che viene così naturale ai francesi; e nel campo delle alleanze militari, quando un francese propone un ruolo più importante per l’Europa, c’è sempre il sospetto che sotto ci sia la mai sopita ambizione gollista di essere alla testa di una difesa continentale, separata dagli Stati Uniti.



Ma sono questioni reali la denuncia del presidente Macron e la necessità che in questo mondo così instabile l’Europa non sia solo un mercato economico ma si attivi di più per la sua stessa difesa. L’“America First” brutalmente perseguita da Donald Trump non finirà se l’anno prossimo alla Casa Bianca andrà un democratico. Il ridimensionamento della presenza nel mondo, probabilmente anche in Europa, è una dinamica, non la politica di un solo presidente. Elizabeth Warren, la democratica ora più accreditata nei suoi interventi elettorali, non ha mai parlato di Nato, Medio Oriente, Russia o Cina ma solo di come l’America debba essere riformata.



Le origini: Dunkirk, 1947

All’origine il problema erano solo l’Unione Sovietica e il resto del blocco comunista in Europa. La prima forma di alleanza europea del dopoguerra fu il Trattato di Dunkirk, nel 1947. Francia e Gran Bretagna decisero di unire le loro forze nel caso di un’aggressione: allora la minaccia più grave era una possibile rinascita del nazismo in Germania, non Stalin. Due anni più tardi, il 4 aprile del 1947, l’alleanza diventò più formale e ampia, con 12 Paesi compresi quelli dell’altra sponda dell’Atlantico: Stati Uniti e Canada. Nasceva la North Atlantic Treaty Organization. Tra i Paesi fondatori c’era anche l’Italia.