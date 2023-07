Nato, ecco perché Meloni vuole che il patto atlantico guardi anche all’Africa

Il quadro europeo

In Europa le cose non vanno tanto meglio. Le dimissioni di Rutte, le difficoltà della Francia di Emmanuel Macron, le elezioni imminenti in Spagna e in autunno in Polonia non offrono una quadro solido su cui costruire una strategia. A oggi Meloni è l’unica leader a poter contare su una solida maggioranza e su un orizzonte temporale sulla carta molto più lungo.

Gli alleati scomodi

Nulla però va dato per scontato. E paradossalmente l’avanzata della destra estrema e dei nazionalismi può diventare un boomerang proprio per la principale leader della Destra in Europa e cioè Meloni. Lo si è visto in occasione della riforma del regolamento sul patto di migrazione e asilo dove a dire “no” sono stati due dei suoi maggiori alleati e cioè la Polonia di Mateusz Morawiecki e l'Ungheria di Viktor Orbán, schierati contro i ricollocamenti. Meloni ha fatto buon viso a cattivo gioco ribadendo che «il problema sono le partenze» e che comprende il “no” di chi difende l'interesse nazionale. Ma in attesa che la partita sull'Africa entri nel vivo e il suo Piano Mattei prenda il largo, sulle coste italiane gli sbarchi continueranno. E alla fine la responsabilità ricadrà, come sempre, su chi è al timone.

Loading...