Nato, da lunedì 16 ottobre esercitazione «nucleare» in Italia: ecco cos’è Steadfast Noon

L’appuntamento si tiene ogni anno, e consente alla Nato di testare la propria deterrenza nucleare. Ma in questi giorni particolarmente complicati, con il conflitto tra Russia e Ucraina che continua a minacciare i paesi dell’Alleanza atlantica e a cinque giorni dall’attacco di Hamas in territorio israeliano, non passa inosservato. Si svolgerà la prossima settimana, come ogni anno a ottobre, l’esercitazione militare nucleare annuale della Nato “Steadfast Noon” (letteralmente “mezzogiorno costante”). Inizierà lunedì 16, e terminerà giovedì 26 ottobre.

Esercitazioni nucleari in Italia, Croazia e nel Mediterraneo

Quest’anno avverrà in corrispondenza di Italia, Croazia e del Mediterraneo, ha spiegato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles. È una esercitazione di routine che «contribuisce a garantire credibilità, efficacia e sicurezza del nostro deterrente nucleare e invia il messaggio chiaro che la Nato difende tutti gli Alleati», ha aggiunto.

Dalla Nato fanno sapere che nell’esercitazione non vengono utilizzate “armi vive”, partecipano 13 paesi alleati e si fa ricorso a un mix di aerei, inclusi quelli da combattimento, da sorveglianza e da rifornimento. In particolare, nell’esercitazioni verranno utilizzati aerei da combattimento in grado di trasportare testate nucleari, ma non ci saranno bombe vere. L’esercitazione, sottolineano ancora dall’Alleanza Atlantica, non è collegata agli eventi mondiali attuali. La maggior parte si svolge ad almeno 1.000 chilometri dai confini della Russia. In base al Concetto strategico della Nato, ricordano dal quartier generale dell’Alleanza Atlantica, «lo scopo fondamentale della capacità nucleare della Nato è preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare l’aggressione».

Coinvolti aerei da combattimento di quarta e quinta generazione

Lo scorso anno l’esercitazione, è scattata il 17 ottobre ed è terminata il 30. Ha coinvolto 14 paesi e fino a 60 aerei di vario tipo, tra cui i Tornado italiani, e ha visto l’utilizzo di aerei da combattimento di quarta e quinta generazione, nonché aerei di sorveglianza e cisterna. Come negli anni precedenti, hanno partecipato anche i bombardieri a lungo raggio B-52 degli Stati Uniti, che sono decollati dalla base aerea di Minot, nel North Dakota. I voli di addestramento si sono svolti sul Belgio, che ha ospitato l’esercitazione, sul Mare del Nord e sul Regno Unito. Steadfast Noon è ospitata ogni anno da un diverso alleato della Nato.