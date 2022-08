Ucraina ultime notizie. Bombe alla fermata bus in Donetsk, 8 morti e bimbi feriti

14:13 Domani incontro Erdogan-Putin a Sochi in Russia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha in programma di recarsi domani in visita ufficiale a Sochi in Russia per incontrare l’omologo russo Vladimir Putin. Si tratta del secondo incontro tra i due da quando è iniziata la guerra in Ucraina a fine febbraio. Erdogan aveva precedentemente visto Putin a Teheran il 19 luglio in occasione di un forum sulla Siria insieme al presidente iraniano Ebrahim Raisi e a pochi giorni dalla firma a Istanbul di un accordo tra Turchia, Ucraina, Russia e Nazioni Unite per sbloccare l’esportazione di cereali dai porti di Kiev. Secondo l’agenzia Anadolu, la guerra in Ucraina e l’intesa trovata sui cereali saranno al centro dei colloqui di domani a Sochi mentre solo pochi giorni fa il ministro della Difesa turco Hulusi Akar aveva fatto sapere che Ankara “sarebbe lieta” di contribuire anche per l’esportazione del grano russo. Oltre che di Ucraina e di relazioni bilaterali tra i due Paesi, secondo la stampa turca, Erdogan e Putin discuteranno domani anche di Siria, dove Ankara appoggia militarmente gli oppositori del presidente siriano Bashar al Assad mentre Mosca è schierata con il regime di Damasco. Durante l’incontro in Iran, Erdogan non era riuscito a ottenere né da Putin né da Raisi il via libera per un’operazione militare contro le forze curde nel nord della Siria che il presidente turco aveva annunciato come imminente a fine maggio. Anche dopo la visita a Teheran, Ankara ha continuato a sottolineare la necessità di attaccare i militanti curdi che sono ritenuti terroristi dalla Turchia.