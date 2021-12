Nato, sicurezza, Ucraina: Putin sollecita una risposta da Biden

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sentirsi al telefono alle undici e mezzo di sera? «Un orario del tutto normale, considerando la differenza di fuso. Lo sapete, lavorare tardi non è mai stato un problema per il presidente russo», rassicura il suo portavoce Dmitrij Peskov, commentando il collegamento tra Vladimir Putin e Joe Biden fissato nel pomeriggio di Washington (e iniziato alle 21.35 di giovedì sera per l’Italia).

È stato Putin, del resto, a chiedere di richiamare: la seconda telefonata con il presidente americano in meno di un mese, a indicare quanto sia alta la posta in gioco. In seguito al colloquio del 7 dicembre scorso - il tentativo di portare sui binari della diplomazia la crisi riaccesa nel Donbass ucraino - il Cremlino ha avanzato agli Stati Uniti e alla Nato una serie di richieste che gli alleati hanno già definito in gran parte inaccettabili.

In sostanza, Mosca chiede che la Nato torni sui propri passi nei territori un tempo parte dell’Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, abbandonando ogni attività militare intrapresa in Ucraina, Europa orientale, Caucaso e Asia centrale.

Ristabilite le distanze con impegni scritti, calmati i timori di accerchiamento espressi a gran voce da Putin a giustificazione dell’assembramento di uomini e armi al confine con l’Ucraina, i russi propongono di creare una nuova cornice in cui rifondare la sicurezza dell’Europa sulla base di impegni reciproci, disarmo, meccanismi di soluzione pacifica delle dispute tra due fronti che in teoria non sarebbero più avversari.

Sembrerebbe quasi la parte più facile, quest’ultima. Se si riuscisse a realizzarla, la stessa questione ucraina si risolverebbe da sé (anche se la Crimea resterebbe un rebus complicatissimo da risolvere).