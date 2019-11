«Nato in stato di morte cerebrale»: le ambizioni di Macron per Francia e Ue Il presidente francese invita l’Europa a prendere atto del disimpegno americano in Medio Oriente e a prendersi cura del proprio vicinato, dal Medio Oriente alla Russia, diventando una potenza di equilibrio con una propria difesa e una visione strategica sia sul piano economico che su quello tecnologico. di Riccardo Sorrentino

«La Nato è in stato di morte cerebrale». È un’espressione forte, quella usata dl presidente francese Emmanuel Macron nella intervista all’Economist ( qui in francese ) pubblicata sul numero del 9 novembre. Tanto più se si considera che la Francia ha avuto in passato un rapporto difficile con l’Alleanza atlantica e che il Paese sarà presto - Macron lo ha esplicitamente ricordato - l’unica potenza nucleare dell’Unione europea.

Senza coordinamento

Macron ha spiegato che la Nato è cambiata, sotto il presidente Usa. «Guardiamo le cose in faccia. Ci sono degli alleati che sono insieme in una stessa regione del pianeta e non c’è alcun coordinamento delle decisioni strategiche degli Stati Uniti con questi alleati. Assistiamo a un’aggressione portata da un altro partner della Nato, che è la Turchia, in una zone dove i nostri interessi sono in gioco, senza coordinamento».

La nuova politica estera degli Usa

Il nodo è la politica Usa in Medio Oriente, che rappresenta il “vicinato” dell’Europa. «Dal punto di vista strategico politico, quel che è successo è un enorme problema per la Nato», ha detto Macron, riferendosi al «sacrificio» dei curdi nel nord della Siria. Quando Trump dice: che «I terroristi, gli jihadisti sono europei, non americani» e «È un loro problema non è il mio» - ha poi aggiunto - «dice una cosa che è uno stato di fatto» e, ancor più, che il presidente Usa non è più «d’accordo per pagare e garantire un sistema che è la loro sicurezza». La trasformazione della politica estera degli Usa risale però alla presidenza di Obama che disse, ha ricordato Macron, «sono un presidente Pacifico», che guarda alla Cina, quindi, non al Medio Oriente.

Una logica commerciale

La Nato quindi, «sta per cambiare la sua logica». Il problema è che Trump «pone il problema della Nato come un progetto commerciale. Secondo lui è un progetto in cui gli Stati Uniti assicurano una forma di ombrello geopolitico, ma come contropartita, occorre che abbia una esclusività commerciale, un motivo per “comprare americano”. La Francia non ha firmato per questo».

Rilanciare l’Europa della difesa

La soluzione è allora lo sviluppo dell’Europa della difesa, a cui la Francia - che sarà presto l’unica potenza nucleare dell’Unione - tiene molto. Il progetto era un tabù fino a qualche anno fa ma oggi raccoglie sempre più partner: dopo l’Italia, l’ultima arrivata, sono undici i Paesi che vi partecipano, e la Grecia potrebbe presto aggregarsi.