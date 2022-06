Natsu, gioielli di design che sposano il gusto giapponese a cromatismi e pietre esotiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un amore per l’Italia ereditato dal padre, lo scultore giapponese Tomomori Toyofuku, talento che negli anni 60 e 70 ha improntato all’Informale la scultura nipponica, e dalla madre, Kazuko, pittrice raffinata. L’arrivo in Italia per lavoro del padre - Peggy Guggenheim aveva acquistato una sua opera - si è trasformato in un trasferimento definitivo da cui Natsuko Toyofuku, designer di gioielli con un suo atelier nel cuore di Milano, in corso Como 9, ha poi definito la propria vita, non solo lavorativa.



Artista dalla delicata sensibilità, Natsu propone oggetti e accessori dalle linee pulite e studiate. «Avevo cinque anni quando sono arrivata in Italia - dice Natsuko Toyofuku -, la mia vita è tutta qui».

«I modelli vengono realizzati tutti in cera - racconta -. Non disegno, ma seguo un procedimento simile a quello della scultura, tridimensionale. La tecnica è quella della fusione a cera aperta e collaboro con fornitori di micro fusione. L’ispirazione? Una signora giapponese che era venuta in Italia proprio per imparare tecniche di oreficeria italiana e che mi ha coinvolto. Non solo. Anche mio papà a suo tempo ha realizzato bracciali, anelli e pendenti». A contaminare il suo stile è anche un corso di design nordico che Natsu ha seguito nel tempo.

In Corso Como 9 Natsu è arrivata nel 2017, subentrando nello studio del padre, luogo dove l’artista ha lavorato ininterrottamente dagli anni 60 al momento in cui, pochi anni fa, è venuto a mancare.

Dagli esordi, negli anni 80, Natsu ha iniziato a utilizzare tanto la perla, tanto cara alla cultura giapponese, ma anche metalli “non nobili”, come l'argento, il bronzo, il rame, accostati a vetro, legno, pietre dure o corallo.