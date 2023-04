Natura, cultura e arte

Il viaggio d'incontro con l'arte non può che partire da Matera e dal Musma, “il più importate museo italiano interamente dedicato alla scultura”, come si autodefinisce, con le sue 400 opere. Inserito nella suggestiva cornice di Palazzo Pomarici (XVI secolo), è l'unico museo in grotta al mondo, dove si sperimenta una simbiosi tra le sculture e alcuni tra i più caratteristici luoghi scolpiti nei Sassi di Matera. Gli spazi museali coprono non solo le aree edificate del Palazzo, ma anche gli ampi ipogei scavati, dove la vasta collezione di opere d'arte viene rigenerata dalla forza degli ambienti rupestri. La tappa successiva prevede la visita alla “Cripta del Peccato Originale”, considerata la Cappella Sistina della civiltà rupestre per gli affreschi al suo interno, databili fra la fine dell'VIII e gli inizi del IX secolo d.C. Dopo una degustazione presso un'azienda produttrice di vino Doc Matera, una passeggiata a piedi prevede la sosta alla Casa Grotta, tipicamente arredata e che illustra la realtà del libro “Cristo si è fermato ad Eboli”, poi la visita ad una chiesa rupestre e l'arrivo ai famosi Sassi. Da segnalare, per quanto riguarda la ricettività, l’albergo diffuso Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa, 35 tra camere e suite incastonate nelle pareti in tufo, oltre a una Spa con piscina ricavata nella roccia in locali ipogei risalenti al IX secolo.

