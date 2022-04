Natura e relax con stile: guida alle vacanze in glamping

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Non chiamateli campeggi. Negli ultimi due anni si è accelerato il processo di riqualificazione delle strutture all’aria aperta, con la diffusione del concetto di “glamping”, tra le key-word più ricercate su Google. Ai valori di libertà e informalità si sono aggiunte caratteristiche migrate dai villaggi, per rispondere a un desiderio crescente di servizi di qualità in termini di ristorazione ed entertainment, oltre che di confort e flessibilità. «L’importanza del ruolo del territorio e dell’ambiente nell’esperienza del turista hanno favorito questa tipologia di sistemazione», conferma Sergio Redaelli, ad di Crippaconcept, società che si occupa della progettazione e produzione di lodge e case mobili in chiave sostenibile.

Desenzano Glam Village

Anche smartworking vista lago

A Desenzano del Garda, sulle rive bresciane del lago, il Desenzano Glam Village di Club del Sole interpreta il lusso “en plein air” con una formula ibrida tra camping e resort: si sviluppa in due zone, una in riva al lago e un’altra più collinare, su un'area di 50mila mq con 112 unità abitative tra lodge e appartamenti, con ristorante, piscina panoramica, spiaggia e pontile privato. La struttura è il simbolo del nuovo progetto “Workin’Glamp”, un format con il quale Club del Sole vuole presentare i suoi villaggi come location dove anche aziende e operatori specializzati possono organizzare eventi.

Barricata Holiday Village

Comodi lodge nel Parco del Delta del Po

Nel cuore del Parco del Delta del Po, riserva della biosfera Unesco, è invece collocato il Barricata Holiday Village del Gruppo Isaholidays, un glamping che si estende su 12 ettari, prospiciente a due grandi spiagge e adatto per trascorrere una vacanza eco-chic nella natura. Per l’estate 2022 lancia le nuove Safari Loft e Boutique, non tende che si montano a colpi di picchetto, ma lodge di ultima generazione con veri e propri letti con materasso e lenzuola. Dal villaggio è possibile visitare i dintorni a cavallo, meglio ancora se al tramonto, oppure con escursioni in barca o seguendo itinerari in bici alla scoperta del Delta del Po. La novità per l'estate è l’apertura di un grande maneggio al coperto, aperto tutto l’anno.

Orlando in Chianti Glamping Resort

Camper vintage nel Chianti

Mezzi di trasporto restaurati e convertiti in comodi alloggi o stanze da letto si trovano nell’Orlando in Chianti Glamping Resort a Cavriglia (Arezzo), del gruppo Vacanze col cuore, che mette a disposizione uno school bus americano, una Airstream vintage, una piccola roulotte anni '50 e le Bohemian, una serie di soluzioni eco-mobile home uniche, fatte di materiali sostenibili e arredate con arbusti spontaneamente cresciuti sulle terrazze, un’esperienza in cui la natura è protagonista, secondo le intuizioni di Loek Van De Loo, considerato il papà del glamping in Europa. A disposizione degli ospiti anche hot tub, vasche idromassaggio e sala massaggi per una pausa rilassante. Da provare la cena fiorentina del ristorante “Bistrot del Chianti”, guidato dallo chef Alessio Cinellu.

Camping Village Roma Capitol

Verso Roma, ma nella pineta

Nel Lazio, il Camping Village Roma Capitol di Baia Holiday si trova ad Ostia Antica, alle porte di Roma, nella riserva naturale della pineta di CastelFusano: indicato per chi vuole visitare la Capitale e al contempo cerca un’oasi di pace, vicino al mare, immersa natura e con tanti servizi, si estende su 35 ettari e per l’estate lancia la novità del nuovo parco acquatico “Centrale”, 11.500 mq di divertimento con una piscina olimpionica e uno Spray Park con scivoli per bambini. Piazzole, case mobili, caravan e tende lodge sono le sistemazioni previste al campeggio. Sul tetto del ristorante “Tetto Giardino”, poi, è installato un giardino estensivo, simbolo di un’architettura innovativa e sostenibile.