Natura e servizi a 4 stelle: la workation al mare è un lusso per gli amanti della bici

Lavorare in vacanza perfettamente connessi, alternando le ore davanti al computer a momenti di relax e di evasione. È il principio della workation, neologismo divenuto di moda nell'estate del 2020 e ancora di attualità quest'anno, complici le restrizioni sui viaggi che ancora oggi limitano gli spostamenti all'estero. Le soluzioni per trascorrere periodi brevi o anche prolungati in un contesto di vacanza-lavoro certo non mancano, dai piccoli borghi lontano dalle solite rotte turistiche a località invece ben note agli amanti della villeggiatura di mare in cerca di comodità e servizi esclusivi.

I Bike Luxury Hotels appartengono a questa seconda categoria e propongono agli amanti delle due ruote strutture dove trascorrere la propria workation a diretto contatto con la natura ma senza rinunciare ai comfort dell'ospitalità a quattro stelle. Dalla Liguria alla Puglia passando per Romagna e Toscana.

Aregai Marina

Suite vista mare per pedalare sulla Riviera dei Fiori

Affacciato direttamente sulla Riviera di Ponente, con spiaggia privata, l'Aregai Marina di Santo Stefano al Mare (190 euro a persona a notte) è un resort che ha dalla sua almeno due buoni motivi per metterlo in cima alla lista delle destinazioni preferite dai biker di lusso: la presenza nei dintorni di sentieri e percorsi adatti a ciclisti amatori ed esperti e una struttura con appartamenti con angolo cottura e terrazzini attrezzati vista mare che offre anche la possibilità di portare la bici in camera.

Riviera dei Fiori

Poco lontano, a San Lorenzo al Mare, una valida opzione è l'Hotel Riviera dei Fiori: 39 stanze vista mare o porticciolo turistico con comfort in abbondanza (Wi-Fi e tv satellitare ovviamente inclusi) e l'opportunità di pedalare lungo la pista ciclabile che porta fino a Ospedaletti sfruttando con una delle bici a noleggio comprese nel pacchetto di due notti in camera deluxe o in suite.

Grand Hotel Da Vinci

Escursioni nei borghi e relax stellato in Romagna

A due passi dal centro storico di Cesenatico, il Grand Hotel Da Vinci è un 5 stelle che fa della proposta enogastronomica a km 0 del proprio ristorante Monnalisa uno dei suoi punti di forza, al pari dell'area wellness area con piscina interna riscaldata arricchita da cascate e sedute idromassaggio. Completano il menu per gli smartworker la piscina esterna del grande giardino, la spiaggia privata con ristorante e tutti i servizi necessari per chi vuole dedicarsi alle escursioni in bicicletta. Sempre a Cesenatico, il Lungomare è invece un hotel a 4 stelle che si candida a soluzione perfetta per coniugare vacanza, lavoro e la passione per le due ruote con una proposta di tour guidati quotidiani, con percorsi e vari livelli di difficoltà tra le colline e i borghi storici dell'entroterra. Relax garantito, invece, nella Spa con sauna, hammam, vasche idromassaggio, solarium, area massaggi e piscina riscaldata. Due i pacchetti disponibili, Easy Bike e Bike & Family, entrambi comprensivi di un buffet lunch post uscita in bici a disposizione fino alle 16.30.