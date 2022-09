Nature Bathing per rigenerarsi

Benessere, corsi di yoga e pilates e lezioni di arte nei vigneti, così come immersioni nella natura, sono la cornice che arricchisce i trattamenti a base di vino delle cantine italiane. Il viaggio enoturistico si è trasformato in un'occasione per rigenerarsi, riprogrammare le proprie abitudini, tanto che per il 50% dei turisti italiani sceglie le Spa a tema vino e il 40% per corsi di pittura.

4/11 6/11 Menu