Natuzzi e Bosch riaprono, in Puglia inizia la Fase 2 Il big dei divani in campo per le mascherine e la produzione dei nuovi modelli. Da Bosch componenti per l’automotive in sicurezza di Vincenzo Rutigliano

3' di lettura

La Puglia avvia la sua fase 2 e riapre a partire da Natuzzi e Bosch. Il colosso dei divani riparte oggi con 130 operai che, nello stabilimento di Ginosa, nel tarantino, daranno il via alla produzione quotidiana di 3-4mila mascherine per il fabbisogno interno aziendale oltre che, in parte, per i presidi ospedalieri, la protezione civile e le forze dell’ordine del territorio.



La riapertura è funzionale anche alla realizzazione, attesa per il 20 aprile, di tutti i nuovi modelli (quasi 600 prototipi) che verranno esposti alla fiera di Shanghai , e quindi destinati al mercato estero.

Parte dello stabilimento di Ginosa viene così riconvertito alla produzione dei dispositivi Dpi, in linea con quanto indicato dal gruppo Natuzzi che – in risposta alla call Riapro (Riconversione Aziendale per la Produzione di DPI) del politecnico di Bari per le aziende pugliesi interessate ad ampliare o riconvertire parte delle loro linee produttive – aveva deciso di essere della partita.



Per questo al quartier generale di Santeramo è sitato messo a punto, in pochissimo tempo, un prototipo di mascherina che poi è stato testato nella vicina Modugno dagli esperti della Masmec, l’azienda biomedicale che ha progettato e realizzato, in collaborazione con il Politecnico, «a tempo di record– racconta l’ad Daniela Vinci – un sistema di test necessario per le aziende che hanno riconvertito la loro produzione in questo settore».



Così in meno di tre settimane Natuzzi ha superato i test previsti dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e ha ampliato la sua offerta produttiva, adattato macchinari e competenze, trasformato postazioni tradizionalmente preposte al taglio e alla cucitura dei rivestimenti degli imbottiti in postazioni per taglio, cucitura e confezionamento di mascherine, realizzate con un materiale filtrante composito in grado di garantire protezione e comfort a contatto con la pelle.



Ai macchinari già presenti in stabilimento è stato aggiunto anche quello per la sanificazione finale, mentre l’ambiente di lavoro è stato adeguato alle normative vigenti dotando gli operatori, dei dispositivi di sicurezza necessari a ridurre il più possibile le aree di contaminazione. Con questa riconversione il gruppo ha potuto rispondere «immediatamente – dichiara Pasquale Junior Natuzzi, chief creative & marketing officer - all’appello lanciato dalla task force Coronavirus della regione Puglia, e messo a disposizione know-how e forza produttiva a servizio di una causa così importante».