Naufragio di 750 migranti in Grecia: almeno 79 vittime, 104 i salvati

Un peschereccio carico di centinaia di migranti è naufragato a sud-ovest della penisola del Peloponneso, in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos. Il bilancio delle vittime è di almeno 79 persone, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Nessuno dei 104 sopravvissuti indossava un giubbotto salvagente. Il peschereccio era salpato da Tobruch, in Libia, ed era diretto in Italia, secondo le prime informazioni raccolte dalla Guardia costiera. Nelle operazioni di ricerca e soccorso sono impegnate due navi pattuglia e una di soccorso della guardia costiera, una fregata della marina greca, sette imbarcazioni che si trovavano in zona, un elicottero della marina e un drone.



«Secondo le dichiarazioni delle persone che si trovavano a bordo, il numero dei passeggeri era di 750: temiamo che purtroppo il numero dei morti salirà di molto», ha dichiarato il governatore della regione del Peloponneso, Panagiotis Nikas, al sito di Kathimerin. Nikas ha poi spiegato che la Regione ha già avviato il «noleggio di camion appositi per la corretta gestione dei corpi» visto che l’ospedale di Kalamata non è attrezzato per fronteggiare l’emergenza. Il governatore ha inoltre aggiunto che nella città di Kalamata è stata allestita un’area di accoglienza per i sopravvissuti, per rispondere al fabbisogno di coperte, vestiti e cibo.

Alarm Phone: persi contatti nella notte

«Ieri siamo stati allertati da una barca in difficoltà nella zona Sar greca. A bordo ci hanno detto che erano in 750, partiti dalla Libia. Il contatto è stato perso poco dopo la mezzanotte. Ora sentiamo notizie di un naufragio e temiamo che siano vere». A dirlo è Alarm Phone che del barcone in difficoltà aveva avvisato le autorità.

Secondo la guardia costiera greca, l’imbarcazione, diretta verso l’Italia, era stata individuata ieri sera in acque internazionali da un aereo di Frontex e due navi, 50 miglia a sud ovest di Pylos. Le persone a bordo, riferisce ancora la guardia costiera, hanno rifiutato l’assistenza offerta dalle autorità ieri sera. Poche ore dopo l’imbarcazione si è capovolta ed è affondata. L’emittente televisiva di stato greca Ert, riferisce che il barcone di migranti era partito da Tobruk, in Libia, a sud di Creta, con a bordo soprattutto giovani uomini ventenni. Le autorità greche non hanno confermato il luogo di partenza, né fornito indicazioni sulla nazionalità dei migranti. I sopravvissuti di quello che è stato il naufragio più drammatico di quest’anno in Grecia sono stati portati nella città di Kalamata.

Nessuno dei sopravvissuti indossava un giubbotto salvagente. Tutti i migranti sono stati condotti al porto di Kalamata, dove è stata attivata la protezione civile per accoglierli ed è in arrivo la presidente greca Katerina Sakellaropoulou. Nelle operazioni di ricerca e soccorso sono impegnate due navi pattuglia e una di soccorso della guardia costiera, una fregata della marina greca, sette imbarcazioni che si trovavano in zona, un elicottero della marina e un drone.