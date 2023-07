Naufragio al largo della Tunisia: un morto e almeno 10 dispersi. Nuovi sbarchi a Lampedusa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un barcone di migranti è affondato al largo della Tunisia, durante una traversata verso l’Italia. Lo ha riferito un funzionario di Sfax, aggiungendo che si registrano un morto e almeno dieci dispersi, mentre la guardia costiera ha tratto in salvo 11 persone. L’imbarcazione era partita dalla costa di Zarzis, riferisce la Reuters sul proprio sito.

Altri 61 migranti sbarcati a Lampedusa

Intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Sono 61, fra cui due donne, i migranti che, stamattina, sono sbarcati sull’isola siciliana dopo che la lancia libica sulla quale viaggiavano è stata soccorsa, in area Sar, dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera.

Il gruppo, composto da egiziani, siriani, pakistani ed etiopi, ha riferito ai soccorritori d’essere salpato alle 7,30 di ieri da Zuwara in Libia. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti presenti sono ora 877. Al momento, non sono previsti trasferimenti per la mattinata.

Migranti, Ocean Viking salva 86 persone al largo delle coste libiche

Il Papa saluta e ringrazia Mediterranea Saving Humans

Il tema dei migranti è tornato protagonista anche durante l’Angelus domenicale. «Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante, fratelli e sorelle!», ha detto papa Francesco.

Il capomissione della ong Mediterranea, Luca Casarini figura tra gli “invitati speciali” del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità nella Chiesa in programma il prossimo ottobre. Proprio ieri il pontefice aveva definito le stragi di migranti in mare «una vergogna dell’umanità».