Naufragio migranti, trovato corpo di un bambino in mare. Vittime salgono a 69

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Era in mare e non a riva, come si era appreso in un primo momento, il corpo del bambino rinvenuto il 4 marzo: la 69esima vittima del naufragio della scorsa domenica del barcone carico di migranti «Steccato» di Cutro, nel Crotonese. Il corpo del bambino è stato notato da alcuni volontari che si trovavano sulla spiaggia. A recuperare il cadavere sono stati poi la Guardia costiera ed i vigili del fuoco, mentre il corpo è stato poi trasportato al Palasport di Crotone. I corpi ancora senza identità sono una decina.

Prefettura Crotone: ricerche avanti a oltranza

Il ritrovamento aumenta ancora il bilancio della strage che si è consumata sulla costa calabrese, lungo la cosiddetta «rotta turca» che vede le imbarcazioni salpare dalla Turchia, passare per lo Ionio e cercare approdi fra Puglia o Calabria. La Prefettura di Crotone fa sapere che ricerche dei dispersi del naufragio di domenica, coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno «ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra della Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale». Saranno avviate a breve le procedure per l'espatrio di alcune delle salme con la presentazione delle istanze da parte dei familiari delle vittime al Comune di Cutro.

Loading...

Piantedosi: basta tiro al piccione

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si lamenta intanto del «tiro al piccione» che si sarebbe scatenato contro di lui. «Qualunque cosa venga detta in queste ore è destinata a scatenare polemiche - ha detto Piantedosi, in una intervista al Corriere della Sera - Malgrado la morte imponga il silenzio e la preghiera c’è ancora chi continua con infamanti accuse. Allora lancio un appello smettiamola col tiro al piccione. Sono finiti i congressi dei partiti». )

Perché il ritardo nei soccorsi? Esclude input dissuasivi? «Probabile che nella filiera ci sia stata qualche falla, ma mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia detto di non intervenire. Pensarlo è criminale». Cosa intende? «Meloni ha ripetuto ovunque che chi sta annegando ha il diritto di essere soccorso. E le norme sulle Ong non pregiudicano questo principio», ha aggiunto Piantedosi.

E ancora: «Quali elementi inoppugnabili abbiamo per poter sospettare di qualcuno? Ci sono indagini. Alla fine qualcuno si assumerà la responsabilità. Tutti vorremmo sapere domani com’è andata. Ma aspetteremo la verità». «Negli ultimi 10 anni sono morti 26.040 migranti», ha poi risposto alla domanda sull’ opposizione chiede le sue dimissioni e del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.