Naughty List Lashes Benefit Cosmetics

Questo Cofanetto di Natale contiene i 4 best seller dei mascara più iconici del brand californiano: il Mascara BADgal BANG che assicura un volume estremo in una nuance ultra black, il Roller Lash super-curling & lifting mascara in black, il mascara magnetico They’re Real! e Fan Fest fanning & volumizing mascara in hyper black. Le ciglia avranno un volume esplosivo perfette per Capodanno.

