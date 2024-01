Nauru passa con Pechino, ora solo 12 Paesi riconoscono Taiwan: ecco quali

Di fatto Pechino si è sempre opposta all’ingresso di Taiwan negli organismi internazionali, ad esempio l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre sul fronte del supporto ha giocato molto sugli incentivi finanziari. L’Honduras avrebbe ricevuto un maxi-aiuto per superare le difficoltà economiche mentre Taiwan non aveva accettato di aiutarla a rinegoziare 600 milioni di dollari di debito.

Nauru per la cronaca è passata più volte da Pechino a Taipei. Ha avuto rapporti con Taipei dal 1980 al 2002, poi con Pechino dal 2002 al 2005, ed è rimasta a Taipei dal 2005. Nella sua dichiarazione di ieri il governo di Nauru ha affermato a chiare lettere che adotterà la politica di Una sola Cina in base alla quale Taiwan è «parte inalienabile del territorio cinese».

I nuovi schieramenti

Non sono le dimensioni a dare maggior peso a uno schieramento piuttosto che all’altro. Molti Paesi, compresi gli Stati Uniti, riconoscono Pechino invece di Taipei, ma a loro volta non riconoscono questa affermazione dell’Unica Cina.

In ottobre, il presidente di Nauru, Russ Joseph Kun, ha visitato Taiwan in visita di Stato per incontrare la presidiente Tsai in gran spolvero. Rientrando in patria fu sfiduciato e sostituito da David Adeang. Il mese successivo, funzionari taiwanesi visitarono Nauru ai quali fu detto che Kun aveva agito “in modo incoerente” durante quella visita a Taipei, suscitando preoccupazioni sul futuro die rapporti bilaterali. Dopo le congratulazioni per la vittoria del Dpp, il voltafaccia.

Tuvalu, una delle quattro isole del Pacifico fedeli a Taiwan si rammarica per la defezione accusando la Cina di essere poco trasparente nelle sue offerte. Schierarsi non è indifferente. Per Paesi così piccoli e così minacciati dal cambiamento climatico essere uniti è cruciale. La perdita di Nauru è cruciale.