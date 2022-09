Nautica, allarme materie prime per la filiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per la filiera della nautica, in particolare per i produttori di accessori, comincia a diventare problematico l’approvvigionamento di materie prime, soprattutto per quanto proviene dall’Estremo Oriente. Lo ha detto al Salone di Genova Alessandro Gianneschi, vicepresidente di Confindustria nautica e presidente del settore accessori dell’associazione

«Un anno fa - ha ricordato - avevamo realizzato un’indagine sull’aumento dei tempi di consegna di materie prime e componenti e dei listini: si arrivava a un paio di settimane di ritardo e aumenti dal 3 al 5%. Dall’aggiornamento fatto a febbraio-marzo abbiamo registrato un raddoppio. Un mese o due di ritardo nella consegna delle materie prime e un aumento del 10% abbondante dei prezzi».

Loading...

Faro sui magazzini

Molte aziende, ha proseguito, «avevano cominciato ad accumulare più materiale in magazzino e, per ora, ne abbiamo ancora. Dato che facciamo un prodotto meccanico non deperibile, questi accessori sono stati prodotti al tempo del Covid, quando a rotazione abbiamo collocato in ferie una parte del personale senza però mai fermare le nostre officine».

A ottobre, ha promesso Gianneschi, «faremo un nuovo aggiornamento dell’indagine perché è stata utile, ha anticipato una tendenza e portato a una maggiore programmazione e sinergia; alcune aziende hanno riportato in casa alcune produzioni. Con l’ulteriore accumulo di ritardi il rischio è che si riversino sul prodotto finale».

Ritardi nelle consegne

Con i ritardi e i prezzi più che raddoppiati, ha chiarito, «il materiale in magazzino non basterà più e si arriverà a non poter più consegnare in tempo i prodotti. Sarà necessario un coordinamento con i cantieri e diventerà fondamentale definire con loro una priority list. Quindi è importante lavorare insieme».