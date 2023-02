Nautica, in Calabria le barche elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anticamente erano il luntro, la feluca, la passerella. Imbarcazioni costruite in legno di pino, di gelso o di quercia, utilizzate per la pesca del tonno e del pescespada, nelle acque tra Scilla e Cariddi. A Reggio Calabria, Bagnara, Gioiosa Jonica c’erano i migliori maestri d’ascia. A Cetraro, sul tirreno cosentino, si costruivano le barche per i re delle Due Sicilie.

Oggi, in Calabria, quella tradizione continua all'interno di cantieri navali che, in alcuni casi, rappresentano un'eccellenza del settore nautico internazionale, con soluzioni sempre più innovative ed ecosostenibili.

A Borgia, in provincia di Catanzaro, Aschenez, cantiere con vent'anni di esperienza nella costruzione di imbarcazioni da diporto, ha appena varato la SQ240, segnando l'ingresso del brand Capoforte nel mondo della propulsione elettrica. Firmato dall'architetto Christian Grande, il modello è stato presentato in anteprima mondiale all'ultimo salone nautico di Genova e ha vinto il Design innovation award: una nuova filosofia di navigazione che si concentra in meno di 8 metri di lunghezza, con una carena dalle forme morbide, realizzata con tecnologia a infusione e ottimizzata per le motorizzazioni elettriche Molabo Iscad da 50 kW e Yamaha 3,7 kW.

«Si tratta di un'esperienza di navigazione pensata nel rispetto dell'ambiente, in cui scompare ogni accenno alla velocità e all'aerodinamicità, che si colloca comunque a metà tra il mondo del motore e quello della vela, prendendo gli aspetti più positivi di entrambi», spiega Grande, designer visionario, che ha progetto la nuova “barca meditativa” del cantiere navale calabrese, di cui Rosario Alcaro è il fondatore. Da una vita nel mondo della nautica, Alcaro ha debuttato con il marchio Invictus, gamma di yacht di lusso interamente prodotti nello stabilimento di Borgia, dallo stampaggio della vetroresina, al montaggio, compresi i collaudi finali. Da lì raggiunge i mercati di tutto il mondo: Europa, Hong Kong, Stati Uniti, Messico, Inghilterra e Australia. Quattrocentocinquanta imbarcazioni in un anno, 170 dipendenti e 30 mln di euro di fatturato (con un incremento del 40%) esprimono in numeri la solidità di una realtà che ha ancora molti progetti per il futuro, e in particolare proprio quello di «ampliare la gamma elettrica per essere i pionieri di una rivoluzione che, dalla produzione al prodotto finale, sia sempre più sensibile al green project», dichiara l'imprenditore.

Anche la produzione di Ranieri International, a Soverato, si rivolge prevalentemente ai mercati esteri. Family brand da oltre 50 anni, nato dalla passione per la nautica di Pietro Ranieri, si è sviluppato a livello industriale all'interno dei 35mila metri quadrati del cantiere dove, tra l'altro, falegnami, elettricisti, tappezzieri, esperti in tubolari, realizzano l'80 % delle componenti delle imbarcazioni. Ed è così che sono nati i famosi gommoni Cayman e barche esclusive, di ultima generazione, con la caratteristica prua semirovesciata. In un nuovo reparto, dedicato alla laminazione, attrezzato con i più avanzati sistemi di controllo climatico e antinquinamento, squadre di artigiani e tecnici specializzati costruiscono gli stampi. Centotrenta i dipendenti, 500 tra barche e gommoni realizzati in un anno, 15milioni il fatturato.