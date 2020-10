Nautica e Covid: il mercato punta sugli yacht explorer capaci di navigare a lungo senza fermarsi

La barca progettata dall'ingegnere-designer, ed esposta al Salone di Genova nel 2006, fu realizzata dai Cantieri di Pesaro, grazie al supporto di Ennio Cecchini, fondatore, in seguito, del Cantiere delle Marche, per cui Cutolo lavora a tutt’oggi. «Il primo yacht per questo cantiere – ricorda – fu presentato al salone di Genova nel 2011 e ora stiamo progettando la trentesima barca».

Ma Hydro Tec opera anche per altri grandi brand della cantieristica, come Columbus (marchio del gruppo Palumbo), per il quale nel 2019 ha progettato uno yacht di 80 metri, o i cantieri Vittoria, specializzati in navi militari e supply, che stanno preparando l’ingresso nel settore yacht di lusso proprio con un explorer disegnato da Cutolo.

Lunga autonomia

«Oggi – afferma il designer – a maggior ragione per il Covid che richiede distanziamenti, gli armatori sono attratti da mezzi con le caratteristiche di barche commerciali, capaci di navigare in ogni condizione, anche per lungo tempo senza avere la necessità di toccare terra spesso, perché dotate di grande autonomia».

Un explorer, prosegue Cutolo, «naviga lento, a 10 nodi, ma è confortevole e stabile: chi è a bordo non soffre il mare. Poi può disporre di grandi celle frigorifere e di decine di migliaia di litri di gasolio. Recentemente un nostro cliente è partito per una crociera usufruendo di 12 metri cubi di celle frigorifere e 75mila litri di carburante».

«Tutto questo – aggiunge Cutolo - consente di navigare a lungo, di fare nafta in posti dove costa meno e di poter attraccare in pochi porti. Poi a bordo ci sono moto d’acqua, gommoni e altri toys che consentono di divertirsi mantenendo lo yacht come base e restando ormeggiati in rada».