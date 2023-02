Nautica e moda: pronti a salire a bordo del megayacht disegnato da re Giorgio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un evento privato a Marina di Carrara e l'anteprima, riservata a pochi selezionati ospiti, del nuovo gioiello dei mari. E' un Admiral di 72metri il frutto della collaborazione fra The Italian Sea Group e Giorgio Armani. Si tratta del primo di due yacht disegnati interamente dallo stilista, sia nelle linee esterne sia negli interni. I tratti distintivi dello stile sono subito evidenti: il minimalismo, l'essenzialità, l'eleganza sofisticata e mai urlata.

L'esterno ha un'evidente impronta architettonica: grandi volumi geometrici e netti in dialogo con forme curvilinee e morbide, per dare un doppio effetto di stabilità e dinamismo. Grandi vetrate a tutta altezza per annullano il confine fra dentro e fuori, grazie a un sistema di pannelli scorrevoli che ricorda le case giapponesi care allo stilista e continua fonte di ispirazione. Gli interni sono quelli di Armani/Casa, una discrezione ricercata, dalle tonalità delicate, i materiali preziosi, l'attenzione maniacale al dettaglio di finiture e lavorazioni artigianali.

L'aspetto più interessante del progetto è la possibilità di customizzazione di ogni singolo particolare. Nonostante la complessità della sfida ingegneristica e costruttiva, ci si trova di fronte all'estensione dell'estetica del capo su misura. Lo spiega senza enfasi Giorgio Armani: «Ho pensato di creare ambienti personalizzati come abiti su misura, con la stessa cura nella scelta dei materiali e delle lavorazioni. Il mare e il design sono due grandi passioni e grazie a questa nuova collaborazione posso estendere al mondo della nautica la mia idea di arredo. Come nella moda, estetica e funzione devono andare in perfetto accordo. Solo così si produce armonia».