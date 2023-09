Nautica, Italia prima per export. Nel 2023 supera i 3,7 miliardi

In arrivo la riforma del codice nautico

Salvini, in particolare, ha tranquillizzato Confindustria nautica e gli operatori del settore, riguardo alla volontà del Governo di abbattere i tempi della burocrazia. «Penso - ha detto - che, entro la fine dell’anno, si potrà avere la riforma del codice nautico e una semplificazione, e sburocratizzazione, anche per quanto riguarda il sistema patenti in generale. La riforma dei porti potrà vedere la luce nell’arco del primo anno del mandato di questo Governo, così come i codici che da tanti anni si attendevano». Sul tema della burocrazia si è soffermato anche Musumeci, il quale ha ricordato che, grazie al Cipom, il neonato Comitato interministeriale politiche del mare, gli imprenditori del settore «non dovranno più fare la via crucis fra i vari ministeri competenti»; poiché, ha detto il ministro, il Cipom, che funziona come una sorta «di conferenza dei servizi», consentirà alle aziende di ottenere decisioni nell’arco di «una o due sedute».

Ma è stato ancora una volta Salvini a porre l’accento sulla necessità di agevolare il più possibile il comparto del diporto. «Qualcuno - ha detto il vicepremier - dovrebbe prendere esempio dalla nautica prima d’imporre vincoli e sacrifici a settori italiani ed europei che, invece di averne vantaggio, rischiano di tornare indietro rispetto all’innovazione conquistata. Dieci anni fa qualcuno (il riferimento è al Governo retto da Mario Monti, ndr) pensava di salvare le casse dello Stato tassando le barche; noi abbiamo sostituito la r con la n. Penso sia giusto chiedere un sacrificio alle banche (anziché alle barche, ndr) che faranno decine di miliardi di extraprofitti, viste le decisioni della Bce; ma la scelta passata di tassare bellezza e innovazione è stata una delle più controproducenti della storia italiana degli ultimi anni».

Innovazione nel settore

La nautica, ha aggiunto, «è uno dei settori che più di altri si occupa di innovazione e di riduzione delle emissioni, non per vincoli europei, multe e sanzioni, ma perché l’imprenditore italiano è vocato a una sostenibilità ambientale che deve andare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale». Il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, ha invece annunciato che «nei prossimi mesi il ministero delle Infrastrutture scorporerà l’attuale direzione generale, che si occupa di porti e navigazione, in due direzioni generali, per poter riformare i codici del settore».

Loading...