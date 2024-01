Navalmeccanica, nel programma talenti di Fincantieri uno su tre è donna

Ascolta la versione audio dell'articolo

La navalmeccanica può diventare un posto per donne? Si e a dimostrarlo c’è la maggiore azienda del settore del nostro Paese, Fincantieri, che fa da apripista per un modello più inclusivo ed equo. Nel piano di sostenibilità 2023-2027 la società ha indicato la diversità di genere come un valore fondamentale per il successo e per la cultura del gruppo e proprio per questo ha avviato una serie di iniziative che le sono valse la certificazione di Rina sulla parità di genere Uni/Pdr 125:2022 a testimonianza dell’impegno per l’equità lavorativa e l’inclusione.

Tra le altre c’è la forte attenzione all’equilibrio nei nuovi ingressi, tant’è che nel 2023 il 34% dei talenti assunti nell’acceleration program talent sono state donne. Un target ben al d sopra del 25% previsto dalla certificazione che Fincantieri ha ottenuto. Il gruppo diventa così il primo del settore navalmeccanico in Italia a ricevere il riconoscimento, sulla base di un processo di valutazione che considera 33 parametri come cultura e strategia aziendale, opportunità di formazione, crescita e inclusione delle donne, equità sul piano delle retribuzioni, iniziative a tutela della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro.

Luciano Sale, direttore Human resources and Real estate di Fincantieri spiega che «un ambiente di lavoro inclusivo e sensibile alle diversità è fondamentale per la crescita del Gruppo secondo le direttive del nostro Piano di sostenibilità 2023-2027. Gli ulteriori audit di verifica, previsti nei prossimi anni, saranno per noi uno stimolo per promuovere ulteriormente la partecipazione dei nostri dipendenti». Paolo Moretti, ceo di Rina Services, aggiunge che «la certificazione rilasciata a Fincantieri rappresenta una concreta dimostrazione dello sviluppo di politiche relative a diversità, equità e inclusione che si è tradotto nella creazione di un clima inclusivo e paritario anche attraverso una continua attenzione e formazione».