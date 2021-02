Navalny condannato a due anni e 8 mesi. Il suo attacco a Putin, «Vladimir l’Avvelenatore» Il giudice ha deciso di prendere in considerazione l'anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher e dunque ha ridotto la detenzione in carcere dai 3 anni e 5 mesi a 2 anni e 8 mesi di Antonella Scott

Ha sorriso fino all’ultimo, aspettando la sentenza dall’altra parte della gabbia di vetro, guardando la moglie Yulia in aula e disegnandole con le mani un cuore. Fuori dal tribunale le forze dell’ordine, dopo aver passato la giornata ad arrestare altre centinaia di persone oltre alle 7.000 fermate durante le manifestazioni dei giorni precedenti, si preparavano a contenere nuove proteste. A Mosca, Pietroburgo, nelle principali città della Russia.

Al termine della giornata, il giudice ha letto la sentenza. Una condanna scaduta, sospesa nel 2014, è diventata reale, per averne violato i termini. Aleksej Navalny dovrà trascorrere due anni e otto mesi in carcere, in una colonia penale. A modo loro, hanno mostrato clemenza. Il giudice ha deciso di prendere in considerazione l’anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher, e ha ridotto la pena dai 3 anni e cinque mesi originari a 2 anni e otto mesi. Mentre Navalny veniva portato via, i suoi collaboratori convocavano proteste immediate.

Poche ore prima, il suo intervento nell’aula del tribunale era stato un fiume in piena, il “j’accuse” di un uomo che non conosce paura e invita i connazionali a non averne. Fuori dal tribunale di Mosca le forze dell’ordine seguitavano ad arrestare i suoi sostenitori, mentre Navalny sfidava i giudici, chiarendo di non riconoscere un procedimento che lo accusa per una condanna già scontata, e poi riconosciuta come illegittima dalla Corte europea per i diritti dell’uomo. Poi si è rivolto contro Vladimir Putin, l’«ometto nel bunker» che invece di dedicarsi alla geopolitica passerà alla storia «come Vladimir l’Avvelenatore».

Dall’aereo in volo sulla Siberia durante il quale si è sentito male il 20 agosto scorso al ricovero in coma, dall’ospedale di Berlino in cui si è ripreso dall’avvelenamento alla riabilitazione, poi di nuovo in aereo per tornare a casa a Mosca, il 17 gennaio scorso, e dal controllo passaporti direttamente agli arresti. L’odissea di Navalny si è conclusa nel carcere Matrosskaja Tishina, ma non la sua sfida contro il regime. Dalla Germania l’attivista anti-corruzione aveva accusato direttamente Putin di aver ordinato la sua eliminazione. Dalla cella ha chiamato i russi a ribellarsi a povertà e ingiustizie, chiamando a proprio sostegno un video ormai famosissimo, in cui si documenta la sontuosa costruzione di una residenza miliardaria sul mar Nero, che la Fondazione Navalny attribuisce a Putin.

Colpire uno, spaventare tutti

«Sbatterne in prigione uno, per spaventarne milioni». Così Navalny ha descritto l’obiettivo del regime. Nella sua arringa Navalny ha cercato di dimostrare le dimensioni surreali del procedimento. «Mi hanno giudicato nel 2014 - ha ricordato - siamo nel 2021 e continuano a giudicarmi ancora per quel caso, con la caparbietà dei maniaci».