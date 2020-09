Navalny avvelenato, Merkel incalza Putin: abbiamo informazioni sconvolgenti La canceIliera: il mondo aspetta risposte da Mosca. Il governo tedesco ha acquisito «prove indubitabili» da un’analisi tossicologica sul dissidente e chiede chiarezza al Cremlino

Navalny, Nato: "Serve un'indagine trasparente"

La Russia deve fare chiarezza urgentemente sul caso Navalny, il politico e blogger critico con il presidente Putin avvelenato su un volo tra Mosca e la Siberia. Lo ha detto Angela Merkel in una dichiarazione a Berlino. “Ci sono domande a cui solo il governo russo può e deve rispondere”, ha incalzato. “Il mondo aspetterà le risposte”.

Merkel ha riferito dell'incontro con alcuni ministri del suo gabinetto per consultarsi su come procedere di fronte alle nuove conoscenze sul caso. “Si tratta di informazioni sconvolgenti sul tentativo di omicidio attraverso avvelenamento di uno dei leader principali dell'opposizione della Russia. E per questo per me è importante prendere posizione davanti alla stampa”, ha spiegato la cancelliera. “Dal 22 agosto Navalny è qui a Berlino in cura per ragioni umanitarie e su richiesta della famiglia abbiamo permesso il suo trasferimento”. “L’ospedale Charité ha dato incarico a specialisti di tossicologia dell'esercito tedesco per delle analisi - ha continuato la cancelliera -. Adesso c'è un referto chiaro: Alexey Navalny è stato vittima di un agguato, con un agente chimico nervino del Novichok. Questo veleno è stato rilevato senza alcun dubbio. E quindi è sicuro che sia stato vittima di un crimine. Avrebbe dovuto essere ridotto al silenzio”. “Io condanno a nome di tutto il governo con la massima forza l'accaduto”, ha concluso.

Il governo tedesco ha acquisito «prove che non lasciano dubbi» sul fatto che il dissidente russo Alexej Navalny sia stato avvelenato, aveva affermato il portavoce dell’esecutivo Steffen Seibert. Il policlinico universitario della Charitè, dove è ricoverato Navalny, ha commissionato a un laboratorio speciale dell'esercito tedesco delle analisi tossicologiche, si legge nella nota del governo. Da questo test è risultata «senza alcun dubbio» la presenza di una sostanza tossica chimica del gruppo Novichok.

Berlino: la Russia faccia chiarezza

«Il governo tedesco condanna questo attacco nel modo nel modo più severo. Il governo russo è chiamato a fare chiarezza con urgenza» ha affermato Seibert in una nota. Sette ministri del gabinetto Merkel, si legge ancora, si sono incontrati per deliberare sui prossimi passi da fare. Berlino auspica una risposta coordinata anche a livello europeo, con un intervento diretto di Bruxelles sull’episodio. Merkel aveva già chiesto alla Russia di avviare un'inchiesta completa, per individuare e punire i responsabili. Navalny era caduto in coma mentre si trovava in volo, ricevendo le prime cure in Siberia prima di essere ricoverato all’ospedale Charitè di Berlino. I medici avevano già sospettato che si trattasse di avvelenamento, anche se la conferma è arrivata solo con il test tossicologico del 2 settembre.

Nato: avvelenamento scioccante



Il 2 settembre anche la Nato ha condannato “l'avvelenamento scioccante” con il Novichok di Navalny. “Il governo tedesco ha annunciato che Navalny è stato vittima di un attacco con un agente nervino del gruppo Novichok. E' scioccante e lo condanniamo con forza”, ha scritto in un comunicato il segretario generale Jens Stoltenberg.