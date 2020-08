Navalny, l’ospedale di Berlino rileva avvelenamento. Gentiloni: «L’Ue chiede chiarimenti» Il portavoce di Angela Merkel ha confermato che il dissidente è stato posto sotto la protezione dell’Anticrimine tedesca

Alexei Navalny trasportato in Germania per le cure

Il portavoce di Angela Merkel ha confermato che il dissidente è stato posto sotto la protezione dell’Anticrimine tedesca

2' di lettura

«Il comunicato dell’ospedale Charité conferma i sospetti di avvelenamento per Alexei Navalny. Scelta giusta accoglierlo a Berlino». Si esprime così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter. E in un secondo tweet aggiunge: «L’Europa intera condivide la richiesta tedesca di chiarimenti sul caso». Gli fa eco la cancelliera tedesca Angela Merkel che chiede alla Russia che vi sia un’inchiesta completa e che i responsabili paghino le conseguenze sul piano legale. Lo si legge in un comunicato della cancelleria.

Il dissidente russo Alexei Navalny, ricoverato allo Charitè di Berlino, è posto sotto la protezione dall’Anticrimine federale tedesco BKA. Lo ha confermato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert. Rrispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino ha affermato che alla luce dei sospetti sul presunto avvelenamento, si tratta di una decisione fondata e legittima. Il governo tedesco chiede che vi sia piena trasparenza sul caso Navalny e il portavoce Steffen Seibert ha detto di ritenere che sia “piuttosto probabile” che il dissidente russo sia stato avvelenato. Ipotesi confermata dall’ospedale di Berlino, che ha rilevato «tracce di avvelenamento» sul corpo del blogger. I medici non escludono «effetti a lungo termine» sulla sua salute dovuti al veleno riscontrato. Per il personale sanitario sono possibili danni al sistema nervoso ma non sarebbe in pericolo di vita.

“Sono soltanto i medici e la famiglia di Navalny a poter fornire le notizie sulle sue condizioni di salute e su cosa può essere accaduto” aveva esordito Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda sulle condizioni del dissidente russo ricoverato allo Charitè di Berlino. “La nostra richiesta è che vi sia piena trasparenza. Aspettiamo le constatazioni dei medici”, ha aggiunto.

I medici siberiani

I medici dell'ospedale siberiano che per primo hanno curato il politico dell'opposizione russa Alexei Navalny hanno dichiarato che gli hanno salvato la vita ma senza trovare tracce di veleno nel suo corpo.

Navalny, avversario di lunga data del presidente Vladimir Putin, si è ammalato gravemente il 20 agosto per quello che i suoi collaboratori hanno bollato come un avvelenamento ed è stato trasportato in aereo in Germania per cure il 22.