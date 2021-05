«Navalny contro Putin» e il miraggio di una nuova Russia

4' di lettura

«Un eroe del nuovo tempo». Questa scritta, parafrasando Lermontov, è apparsa tempo fa su un muro di Pietroburgo, accanto a un ritratto di Aleksej Navalny. Sorridente, come sempre, con le mani tese a formare un cuore come il giorno in cui apparve in tribunale a Mosca, prima di essere rinchiuso in una colonia penale a Vladimir. Un'icona, quell'immagine, prontamente fatta ricoprire di vernice gialla dal regime.



«Navalny contro Putin», di Anna Zafesova, mette di fronte due uomini. Li studia e li racconta, con intuito, scioltezza e umorismo. L’esito della sfida tra loro, all’ultimo sangue, determinerà il futuro della Russia: perché il 20 agosto 2020 è accaduto qualcosa che potrebbe segnare l’avvento di una nuova era.

L’avvelenamento e trasferimento in Germania

L’avvelenamento di Navalny in Siberia, il crollo in aereo, il ricovero e poi il trasporto del grande accusatore del Cremlino, in coma, a Berlino. È probabile che Vladimir Putin abbia pensato che autorizzando il trasferimento in Germania si sarebbe finalmente sbarazzato del più accanito tra gli oppositori (pochi) rimasti. In coma o in esilio, il conto era chiuso.

Un inno d’amore

Non per Navalny. A Berlino, scrive Anna Zafesova, l’uomo che era riuscito a sopravvivere ai veleni dei servizi russi deve essersi convinto che il miracolo della propria salvezza non poteva essere sprecato per una vita tranquilla. È in questo istante che avviene la trasformazione. Il blogger anti-corruzione, il politico come tanti altri, il beniamino di una frazione ristretta della popolazione russa decide che la missione di liberare il proprio Paese dal regime putiniano e renderlo “felice” è più importante della sua stessa vita. Della moglie Yulia, dei due figli. Navalny non sarebbe diventato uno dei tanti dissidenti in esilio.

Il ritorno a Mosca è un inno d’amore alla Russia. Che ora, come ha scritto sul New York Times Oleg Kashin - giornalista ridotto in fin di vita a botte per i suoi articoli contro la corruzione - ha due leader naturali: «Putin al Cremlino, e Navalny in prigione». E il primo, che non ammette avversari e in pubblico non ha mai pronunciato il nome di Navalny per non riconoscergli la dignità di rivale politico, nell’articolo di Oleg Kashin è ora ridotto a consultare lo specchio come la regina cattiva di Biancaneve, chiedendogli: «Chi è il vero leader della Russia?». Navalny, risponde lo specchio.