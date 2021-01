Navalny, nuove proteste in Russia: la polizia blinda il centro di Mosca Fermata anche la moglie dell' oppositore, mentre andava verso il carcere dove è rinchiuso il marito

Navalny invita i russi a proteste anche domenica 31 gennaio

Fermata anche la moglie dell' oppositore, mentre andava verso il carcere dove è rinchiuso il marito

1' di lettura

Nuove proteste in numerose città russe per la liberazione del rivale numero uno di Putin, Alexey Navalny. L'ong Ovd-Info riferisce di più di 3mila persone già fermate dalla polizia nel corso delle manifestazioni. L'ong ha notizia di 844 fermi a Mosca e 488 a San Pietroburgo.

Fermata anche la moglie dell’oppositore, mentre andava verso il carcere dove è rinchiuso il marito.

Centro di Mosca blindato, alcune stazioni della metropolitana chiuse.

I partecipanti ai cortei avanzano urlando “La Russia sarà libera”. A San Pietroburgo - riferiscono i media - lacrimogeni e manganelli contro i dimostranti, fermati anche dei reporter, nonostante indossino gilet che li identificano. Dura presa di posizione degli Usa: 'condanniamo le tattiche brutali di Mosca'

Loading...

Navalny, da Mosca a San Pietroburgo migliaia di manifestanti in Piazza Photogallery19 foto Visualizza

Mosca accusa gli Usa di interferenze

Mosca accusa gli Usa di “grossolane interferenze” nei suoi affari interni a proposito delle dichiarazioni americane sulle proteste in Russia contro la detenzione di Navalny. “Le grossolane interferenze degli Usa negli affari interni della Russia sono un fatto dimostrato così come la promozione di fake news e di appelli ad azioni non autorizzate su piattaforme internet controllate da Washington”, dichiara il ministero degli Esteri russo in una nota ripresa dall'agenzia Interfax