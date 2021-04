Navalny «potrebbe morire da un momento all’altro»

2' di lettura

«Alexey Navalny sta morendo, nelle sue condizioni è una questione di giorni». Lo ha dichiarato la portavoce dell'oppositore di Vladimir Putin, Kira Yarmish. Navalny è alla terza settimana di sciopero della fame, sempre rinchiuso tra le mura della colonia penale di Pokrov. Yaroslav Ashikhmin, medico del 44enne oppositore di Putin in carcere sostiene che le sue condizioni fisiche siano in rapido deterioramento e potrebbe morire in ogni momento.

Nei mesi trascorsi nella colonia penale di Pokrov, poco distante da Mosca, Alexey Navalny ha perso 15 chili e dai suoi esami del sangue sono emersi livelli estremamente elevati di potassio, frutto del malfunzionamento del fegato, che potrebbero causare un arresto cardiaco. «Il nostro paziente potrebbe morire in qualsiasi momento» ha scritto Ashikhmin in un post su Facebook.

Loading...

Russia, il medico di Navalny: "Temo per la sua vita"

Una situazione «totalmente ingiusta» e «inappropriata» per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La procura di Mosca ha chiesto al tribunale competente di bollare le organizzazioni di Navalny come «enti estremisti», rendendole di fatto illegali.

Alexey Navalny è uno dei più noti oppositori del presidente russo Putin. Il suo nome è rimbalzato sui media di tutto il mondo lo scorso 20 agosto quando si è sentito male mentre era in volo sulla Siberia. Sospettando l’avvelenamento la moglie ha rifiutato le cure in Russia e fatto trasferire il marito in un ospedale a Berlino. Dopo 32 giorni di ricovero, 24 dei quali trascorsi in terapia intensiva, Navalny è stato dimesso alla fine di settembre.

Gli esami hanno certificato l’avvelenamento con con l'agente nervino Novichok di cui, il leader dell’opposizione, ha accusato direttamente Putin. Mosca ha sempre negato ogni coinvolgimento. Il 17 gennaio scorso Navalny è tornato a Mosca ma al suo arrivo ha trovato gli agenti ad accoglierlo ed è stato portato direttamente in carcere. Qui è rimasto in questi mesi anche a seguito di una condanna del tribunale a due anni e otto mesi di detenzione. Per il Tribunale Navalny avrebbe violato i termini della libertà vigilata in relazione a una condanna per appropriazione indebita risalente al 2014.