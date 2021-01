Navalny è atterrato a Mosca: subito arrestato «Sono innocente, non temo l'arresto», ha detto il leader dell’opposizione a Vladimir Putin prima di imbarcarsi a Berlino

Alexey Navalny e la moglie Yulia Navalnaya prima del decollo da Berlino (Epa)

Alexey Navalny torna a Mosca per la prima volta dopo il tentato avvelenamento la scorsa estate. E va in scena un film già visto più volte. Una volta atterrato, all’aeroporto di Sheremetyevo e non a quello di Vnukovo dove si erano radunati i suoi sostenitori, è stato immediatamente arrestato.

«Io sono qui e vi posso assicurare di essere felice, questa è casa mia. Tutti mi chiedono: hai paura? No, non ho paura. Passo la dogana con animo tranquillo, poi andrò a casa perché so che ho ragione ed esorto anche voi a non avere paura». Queste le sue parole dopo lo sbarco, prima di dirigersi al controllo passaporti dove è stato fermato. «All'aeroporto di Sheremetyevo di Mosca gli ufficiali del dipartimento operativo del Servizio Penitenziario Federale della Russia (FSIN) hanno fermato Alexey Navalny, che è stato condannato alla sospensione condizionale della pena ed è stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni del periodo di prova», ha detto il FSIN in una dichiarazione

Il clima nella capitale si era già surriscaldato ancora prima del suo atterraggio. Lyubov Sobol, Ruslan Shaveddinov e Konstantin Kotov, colleghi di Alexey Navalny, sono stati fermati dalla polizia all'aeroporto di Vnukovo a Mosca mentre erano in attesa dell'arrivo del suo volo da Berlino.

Tra i fermati c'è anche Oleg Navalny, fratello di Alexey, Ilya Pakhomov, Anastasia Kadetova, Alexey Molokoedov, nonché il giornalista di Novaya Gazeta Vlad Dokshin

La polizia in assetto anti-sommossa è entrata nell'aeroporto e ha sgomberato giornalisti e sostenitori di Alexey Navalny. Si sente la gente gridare “fascisti”. Non solo, ma secondo quanto comunicato da Pobeda, la compagnia aerea su cui sta viaggiando, l’aeroporto è stato chiuso ai voli in arrivo. Il volo è stato dirottato sull’aeroporto di Mosca Sheremetyevo, dove è atterrato intorno alle 18 ora italiana. Il servizio Flightradar24 ha riferito su Twitter che la fase di atterraggio del volo è stata attivamente seguita da circa 500mila utenti.