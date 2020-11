Navara, è tempo di restyling per il pick up Nissan Il modello col cassone del brand giapponese si aggiorna con un restyling di sostanza, a cui si aggiunge la versione Pro-4X da look modaiolo di Corrado Canali

Il settore dei pick-up è in grande fermento. Dopo il nuovo Toyota Hilux un altro modello di punta, il Nissan Navara, si ripresenta sul mercato con uno stile inedito, all'insegna del meno da lavoro e più tempo libero, oltre ad offrire una versino speciale la Pro-4X che sembra proprio l'alternativa alla Invincible dell'Hilux. Entrambi i modelli, poi, non rinnegano il loro Dna di mezzi duri e puri e rimandano a data da destinarsi l'introduzione di motorizzazioni elettrificate che tuttavia in futuro entreranno a far parte della loro dotazione.



Nuova estetica più da tempo libero



Il pick-up Nissan è stato ridisegnato sia all'anteriore sia al posteriore, oltre che arricchito di tecnologie di assistenza alla guida. In aggiunta per la prima volta, viene proposto un pacchetto più avventuriero, il Pro-4X, caratterizzato da alcune dotazioni offerte normalmente in opzione. Il look cambia soprattutto nel frontale, dove gli interventi sono evidenti al colpo d'occhio: è inedito il design dei fari a Led così come quello della griglia, più massiccia e prominente, mentre è stato interamente ristilizzato il paraurti, con degli alloggiamenti dei fendinebbia sviluppati in verticale e sollevati verso i passaruota, disegnando delle soluzioni inedite e decisamente più grintose. Al posteriore il nuovo Navara sfoggia, invece, una firma luminosa riconoscibile dai Led con la diversa forma.



Interni aggiornati ma non troppo



Se gli interni si limitano a piccoli aggiornamenti dell'infotainment e di alcuni elementi, come ad esempio il volante, ben più consistente è il contributo tecnologico del restyling: nella gamma del pick-up verranno infatti resi disponibili, in tutti i mercati, l'Intelligent Forward Collision Warning, la frenata automatica d'emergenza e l'Intelligent Around View Monitor che sfrutta 4 telecamere per monitorare il perimetro nelle manovre anche a basse velocità, e con il 4x4 inserito e permette di visualizzare così gli ostacoli circostanti presenti sul percorso. Il nuovo modello può contare anche su un assale posteriore rinforzato e su una ritaratura dello sterzo lo rende più manovrabile alle basse velocità e molto reattivo nella guida spedita oltre ad essere dotato di una funzione specifica dedicata alla guida in fuoristrada.



La versione Pro-4X è la più modaiola



Senza per il momento fornire altri dettagli, Nissan promette per la nuova Navara una maggiore capacità di carico e dichiara di avere ridotto sensibilmente la rumorosità e le vibrazioni nell'abitacolo del nuovo pick-up. Per caratterizzarne ulteriormente la presenza su strada, infine, viene proposto l'inedito pacchetto Pro-4X, che include elementi in nero lucido dalla griglia ai cerchi passando per le barre al tetto, gli specchietti, le maniglie e altri ancora alternati a inserti arancioni e ruote da 17'' con pneumatici da off-road.



Nessuna novità invece per la gamma motori



Non sono stati effettuati degli aggiornamenti del gruppo propulsore. Pertanto la Navara model year 2021 verrà offerta di serie con un turbodiesel a quattro cilindri da 2.300 cc doppio compressore che dovrebbe produrre gli stessi 188 cv e 450 Nm del modello uscente. Questo motore può essere abbinato sia ad una trasmissione manuale a sei marce che ad un cambio automatico a sette marce. Le vendite in prima battuta partiranno a dicembre in Thailandia e poi negli altri mercati internazionali. Infine ancora da definire i prezzi di listino.