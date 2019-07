Nave Gregoretti, aperto un fascicolo dalla procura di Siracusa Resta ormeggiato al pontile Nato della Marina militare il pattugliatore

(Epa)

La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda di nave Gregoretti della Guardia costiera, ferma nel porto di Augusta dalla notte di sabato con a bordo 115 migranti soccorsi in mare. Il comandante della nave, secondo quanto si apprende, è in procura per essere sentito dagli inquirenti.

Al momento resta ormeggiato al pontile Nato della Marina militare il pattugliatore. Il procuratore capo di Siracusa Fabio Scavone ha confermato di avere aperto un'inchiesta sulla vicenda del mezzo dal quale ieri sera sono stati fatti sbarcare sedici minori non accompagnati su disposizione del Viminale. Allo stato sulla nave Gregoretti non ci sono nuclei familiari e sono tutti uomini.

È stata effettuata una valutazione medica per le malattie infettive prima dello sbarco dei minori, già accompagnati nei centri di accoglienza, e per attivare le procedure di identificazione bisognerà attendere lo sbarco.