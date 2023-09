Navee, arriva il monopattino elettrico S65C da 65 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Navee ha scelto l'Ifa di Berlino, che apre i battenti dal 1° al 5 settembre, per presentare il suo nuovo monopattino elettrico che diventa di fatto il top di gamma nella proposta dell'azienda cinese. Il nuovo arrivato prende il nome di S65C e porta con sé tutta una serie di specifiche tecniche che appunto lo pongono nella fascia alta del mercato. Innanzitutto il monopattino è alimentato da una batteria da 900W che gli consente di raggiungere un'autonomia di ben 65 Km con una ricarica. Questo grazie anche al nuovo sistema di ricupero dell'energia che viene immagazzinata ogni qualvolta si frena e si decelera. Il comfort durante la guida è garantito da un doppio sistema di sospensioni montate sia sulla ruota anteriore sia su quella posteriore. Tali ruote sono da 10 pollici sprovviste di camera d'aria e, grazie a un'innovativa tecnologia di auto-riparazione basato su uno strato gelatinoso che ricopre tutto lo pneumatico, nel caso di piccole forature o tagli la gomma si rigenera e in poco tempo e in totale autonomia ripara il danno.

La sicurezza durante la guida è garantita da freni anteriori e posteriori, e dalla presenza di (obbligatori per circolare in Italia) indicatori di direzione. Non manca anche un display digitale che consente di avere sempre sott'occhio velocità, stato della batteria ed eventuali notifiche di errore. Navee S65C sarà disponibile dal 10 settembre presso Amazon, Unieuro ed Eprice al prezzo di 900 euro.