Navee S65C, il monopattino formato suv con sospensioni doppie e autonomia extra lunga

A prova di buche e pavé, ma se la cava bene anche sullo sconnesso. Navee S65C è un monopattino decisamente particolare: potremmo definirlo monopattino-suv viste la taglia XL. È lungo 1.230 mm e la grande pedata è larga oltre 20 cm. La dotazione (indicatori di direzione, porta targa, doppio sistema di frenatura) e la velocità limitata a 20 km/h lo rendono adeguato con le attuali normative e predisposto con quelle future. Il suo punto di forza sono le sospensioni anteriori e posteriori che lo rendono diverso dai concorrenti (è imparentato però con lo Xiaomi 4 Ultra). L’assorbimento delle asperità è più che buono: rispetto ai tipici monopattini sembra muoversi su un tappeto volante. La ciclistica e le ruote da 10” infondono un senso di stabilità notevole per un veicolo del genere, che è sempre bene usare in strade poco o per nulla trafficate e con un casco in testa. Il motore brushless, posto sulla ruota posteriore, eroga 450 Watt (900 di picco) e permette di superare pendenze fino al 22%. La batteria da 12.75 Ah a 48 Volt assicura un’autonomia di 65 km, valore esorbitante le reali necessità (sfidiamo chiunque a fare una sessantina di km in piedi su un oggetto simile) ma utili per non dover ricaricare tutti i giorni questo commuter per la micromobilità urbana. Nella nostra prova abbiamo apprezzato l’agilità, il comfort e la capacità frenante coadiuvata dal tamburo anteriore. I 20 km/h di velocità massima consentita dalla legge si raggiungono subito e si comprende che il Navee S65C (900 euro) potrebbe fare ben di più, ma va bene così. Tanto comfort e prestazioni trovano un limite nella trasportabilità: pesa 27 kg ed è ingombrante, non è il monopattino da poter piegare e andare in metrò o da mettere nel bagagliaio, ma è valido per gli spostamenti quotidiani brevi.