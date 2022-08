Navi cargo, il trasporto di batterie al litio aumenta il rischio incendi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le batterie agli ioni di litio (Li-ion) stanno avendo un impatto sempre maggiore sulla sicurezza del trasporto marittimo, come dimostrano i numerosi incendi verificatisi su navi come le navi roll-on roll-off (ro-ro) e le navi container. È quanto mette in risalto il nuovo rapporto di Allianz global corporate & specialty (Agcs) che evidenzia come, date le difficoltà nel limitare l’impatto di questi incidenti, soprattutto in mare, sia fondamentale concentrarsi sulle misure di prevenzione, sia che le batterie vengano trasportate all’interno di veicoli elettrici che come carico a sé stante.

Le perdite totali di navi, spiega il capitano Rahul Khanna, global head of marine risk consulting di Agcs, «si sono più che dimezzate nell’ultimo decennio,ma gli incendi a bordo delle navi rimangono uno dei maggiori problemi di sicurezza per il settore. I potenziali pericoli che il trasporto di batterie agli ioni di litio comporta se non vengono immagazzinate o gestite correttamente non fanno che accrescere queste preoccupazioni e abbiamo già assistito a diversi incidenti» .

Loading...

Servono misure di prevenzione

Le aziende, prosegue, «dovrebbero fare tutto il possibile per introdurre, sviluppare e seguire solide misure di prevenzione, dato che la crescente popolarità dei veicoli elettrici significa che in futuro saranno trasportati via mare molti più veicoli con batterie agli ioni di litio».

Il numero di incendi (per tutte le cause) a bordo delle grandi navi è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Gli incendi/esplosioni, otto nel 2021, sono la seconda causa delle 54 perdite totali di navi denunciate l’anno scorso, secondi solo al naufragio (12). Nell’ultimo decennio, poi, sono stati la terza causa di perdita in assoluto - con 120 delle 892 perdite totali riportate - dopo l’affondamento (465) e il naufragio/blocco (164).

L’incendio è la causa di indennizzo più costosa

L’analisi di Agcs, peraltro, mette in evidenza che, su oltre 240mila sinistri del settore assicurativo marittimo negli ultimi cinque anni (per un valore di 9,2 miliardi di euro), l’incendio/esplosione (di qualsiasi tipologia) è la causa d’indennizzo più costosa, rappresentando il 18% del valore di tutti gli indennizzi.