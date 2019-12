Export, navi e farmaci spingono il made in Italy

Escludendo le maxi-commesse navali che spingono i mezzi di trasporto, il settore più brillante, come si evince anche degli ultimi dati sulla produzione industriale, è ancora una volta la farmaceutica. In dieci mesi i valori sono passati dai 21,3 miliardi del 2018 ai 26,9 attuali. Movimento che si concentra in particolare nelle produzioni laziali di Latina e Frosinone, che nel primo semestre dell’anno hanno prodotto per l’export regionale di comparto una crescita del 64%, spingendo l’intero territorio al nuovo record e rendendo Latina prima provincia esportatrice di farmaci per l’Italia.

Debole l’auto

Bene anche alimentari e tessile mentre a rendere meno toniche le medie dei primi dieci mesi è l’area allargata della meccanica, dai prodotti in metallo ai mezzi di trasporto, passando dai macchinari e dalle attrezzature. Macro settore che paga la debolezza del settore auto in tutto il mondo a partire dalla Germania, primo mercato di sbocco per i nostri componentisti. E infatti, ad ottobre, questi comparti in Germania presentano tutti il segno meno. L’export di auto, infine, cede il 9,7% nel mese, il 9,1% dall’inizio dell’anno.