Navigare il cambiamento, tra riallineamento geopolitico, demografia e ritorno del costo del capitale

Il mondo sta cambiando e con esso i mercati finanziari. Il nuovo contesto sarà molto diverso da quello dei tempi recenti e la transizione rappresenterà una sfida per gli investitori, in particolare per quelli che non hanno esperienza di molteplici realtà di mercato. Il cambiamento comporta dei rischi, ma porta con sé anche delle opportunità interessanti per generare risultati finanziari superiori per chi lo affronta nel modo giusto.

Riallineamento geopolitico

Il cambiamento a livello geopolitico non è stato così veloce per molto tempo. L’equilibrio di potere tra continenti e Paesi si sta spostando, a volte con conseguenze profonde. Questo riallineamento ha implicazioni significative per l’economia, il commercio globale e le catene di approvvigionamento. I dati dell’Economist’s Intelligence Unit mostrano un forte aumento della minaccia rappresentata dalle tensioni internazionali negli ultimi 15 anni. Nel 2009, circa il 40% delle aree geografiche era esposto a una minaccia “nulla” o “bassa” da parte delle controversie internazionali; oggi la percentuale arriva al 20%. Per gli investitori, l’impatto di questo cambiamento è a più livelli e sarà importante valutare le opportunità sia con una lente macro sia micro.

Capire il contesto in cui operano le aziende - e se esso è favorevole a quell’azienda e a quel settore - è oggi più che mai fondamentale, diventando importante quanto l’analisi dei fondamentali aziendali. La geopolitica ha un impatto su tutte le asset class e gli investitori dovranno pensare in modo olistico quando si posizionano in vista dei cambiamenti, al fine di gestire gli effetti a catena delle controversie transfrontaliere, dell’onshoring e degli adeguamenti della catena di approvvigionamento, per citarne alcuni.

I driver demografici

Se da un lato si stanno verificando cambiamenti a livello globale, dall’altro si stanno verificando cambiamenti nel modo in cui le persone vivono, negli aspetti che ritengono importanti e nei prodotti e servizi che consumano. Le risposte alla pandemia COVID-19 hanno accelerato queste dinamiche e lo slancio non accenna a diminuire. A un estremo della scala, circa il 40% della popolazione statunitense è costituito da Millennials (nati tra il 1981 e il 1996) o dalla Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012), con numeri più alti in altri Paesi. Queste generazioni stanno guidando nuovi modi di pensare, operare e consumare, soprattutto a livello digitale e tecnologico.

Dall’altro lato della scala, l’invecchiamento della popolazione mondiale aumenta la domanda di assistenza sanitaria e il settore risponde con innovazioni e scoperte mediche, come i vaccini a base di mRNA e la diagnostica point-of-care, offrendo opportunità di investimento. Separatamente, nel post-COVID, i confini tra casa e lavoro si sono attenuati, dando vita a tendenze come le smart city modellate dall’intelligenza artificiale e creando nuove esigenze immobiliari.