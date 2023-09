Navigare a Punta Giglio e al Parco di Porto Conte ad Alghero

Capo Caccia e l'Isola Piana, tutta la baia di Porto Conte e il promontorio di Punta Giglio fino a Capo Galera rappresentano approdi davvero suggestivi in questa seconda metà di settembre: la bellezza e delicatezza in particolare della falesia bianca di Punta Giglio, scultura della natura che si specchia nella lucentezza del mare dall'impareggiabile valenza ecologica e floreale e faunistica, va ammirata a rispettosa distanza. Salpando da Alghero è possibile circumnavigare Capo Caccia, raggiungere e visitare le Grotte di Nettuno in cui compiere il percorso tra formazioni colonnari, concrezioni a forma di merletti, balconate panoramiche. Salire sino al Faro di Capo Caccia che funge da bianca vedetta su questo tratto adamantino di mare è un tributo quanto mai dovuto: per soggiornare e nuotare ancora adesso nella sua spiaggia c'è l'Hotel El Faro immerso nella verginità della macchia mediterranea del parco naturale di Porto Conte.

