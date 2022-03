Navigare a vista verso la stella polare dell'essenza imprenditoriale

Banca Sella, ad esempio, è una delle più innovative banche europee perché l'essenza imprenditoriale della famiglia è la continua ricerca del nuovo sin da quando nel 1817 Pietro Sella andò a Manchester per studiare le grandi tessiture inglesi e portò i primi telai meccanici in Italia avviando in Italia la rivoluzione del settore. Duecento anni dopo, il suo omonimo alla guida della banca sta ancora cercando il nuovo. È cambiato tutto: il settore in cui la famiglia opera, i mercati di riferimento, il mondo ma l'essenza imprenditoriale è rimasta la stessa evolvendo per adattarsi al cambiamento.

Quando il mare è calmo, tutti sono buoni marinai. Nella tempesta attuale, per ogni impresa è difficile prevedere come andrà il 22 ma per le aziende possedute da una famiglia imprenditoriale è possibile, quasi naturale, navigare a vista seguendo la stella polare dell'essenza imprenditoriale. La sfida è proteggere ed evolvere quell'insieme di capacità e processi che nel tempo il fondatore ed i suoi successori hanno impresso nell'impresa e per farlo si ragiona in decenni o, come ci ha insegnato Porter, in quarti o metà di secoli.

Nella sua autobiografia, Salvatore Ferragamo ricorda i tempi terribili del nostro Paese: “I fascisti mi avevano accusato di tradimento perché avevo venduto scarpe in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti; i partigiani mi chiamavano collaborazionista perché avevo calzato piedi tedeschi, e sospettavano nutrissi simpatie fasciste perché avevo curato i calli di Mussolini e fatto scarpe per Donna Rachele e Claretta Petacci… E io replicavo: Mi accusate di questo e quest'altro. Va bene. Ma ora ditemi per favore: per chi posso fare scarpe?”.

Sono passati più di 70 anni e la Ferragamo fa ancora scarpe, anche se non comunica guidance per il 22 e naviga a vista in un periodo di tempeste seguendo la stella polare dell'essenza imprenditoriale del fondatore. Come fa ogni azienda familiare.

Docente di Family Business Strategy, Università di Torino – bernardo.bertoldi@unito.it