Navigate al chiaro di luna

Il placido sciabordio delle onde, la brezza leggera e la volta celeste sopra i propri occhi, non compromessa dall'inquinamento luminoso, rendono questa notte in barca piena di magia. L'occasione perfetta per non perdersi l'incanto delle stelle cadenti ed esprimere tutti i propri desideri. Click&Boat organizza un tour dall'isola di Capraia, all'affascinante Punta Ala in Toscana, all'incantevole Isola di San Pietro in Sardegna fino ad Ischia con i suoi scenari mozzafiato. Lontano dalle luci dei centri abitati, a bordo di un'elegante barca a vela o di un più pratico gommone, comunque ci si aggiudica un posto in prima fila per godere di questo spettacolo,

