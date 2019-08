Reddito di cittadinanza: navigator campani, sciopero della fame contro la Regione <b>Non si sblocca la situazione dei 471 navigator della Campania che annunciano lo sciopero della fame </b>e chiedono l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella di Francesca Barbieri

Non si sblocca la situazione dei 471 navigator della Campania che annunciano lo sciopero della fame e chiedono l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La nuova forma di protesta prenderà il via lunedì quando, davanti alla sede della Regione, terranno un presidio. La scelta di utilizzare «questa estrema modalità di espressione è dettata - spiegano - dall'atteggiamento del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ad oggi non sta dando seguito agli accordi già sottoscritti nelle conferenze unificate Stato-Regioni rifiutandosi di firmare la convenzione bilaterale con Anpal Servizi che stabilisce esclusivamente le modalità di intervento con cui i navigator dovrebbero operare, contraddicendo così fondamentali principi costituzionali: il diritto al lavoro e all'uguaglianza».

Politiche attive: al via la fase 2 ma non per tutti

Dopo le selezioni e l’annuncio dei 2.980 vincitori a livello nazionale, le convenzioni regionali con Anpal servizi -indispensabili per la contrattualizzazione dei navigator da parte di Anpal - sono state stipulate, già a luglio, dalla maggior parte delle Regioni, ma non dalla Campania. A quest’ultima regione è stato assegnato il blocco più consistente di navigator: 471 (come detto in precedenza).

«Il bando nazionale per la selezione - ha detto Vincenzo De Luca, Governatore della Campania - credo che fosse chiaro, l'assunzione si attiva se le Regioni vogliono utilizzarli o meno. Chi ha partecipato conosceva quindi le condizioni. La Campania ha 3.700 precari lsu con una convenzione che scade il 31 ottobre prossimo». De Luca ha sottolineato che se l'assunzione dei navigator «è provvedimento di assistenza ai navigator stessi lo si presenti così. Se si dice che sono utili perché ci sarà bisogno di loro vengano assunti dall'Anpal e non dalle Regioni, perché a questi giovani dici che fai due anni di formazione e poi vai a casa. Se dobbiamo creare un altro serbatoio di precariato dico no, sono porcherie politiche». Tutto questo dichiarato a luglio.