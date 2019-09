Navigator al via: molta formazione, pochi contatti con i disoccupati

Dallo scorso 2 settembre è scattato il vero banco di prova per i 2.980 navigator selezionati da Anpal Servizi, chiamati a supportare gli oltre 704mila soggetti “attivabili”. A oggi i contrattualizzati, con un rapporto di collaborazione fino al 2021, sono poco più di 2.500, visto lo stand-by per i 471 navigator campani. La macchina si è appena messa in moto, come testimonia il nostro viaggio nei territori (si pensi che i primi beneficiari del Rdc percepiscono l’assegno da aprile).

Saliamo in Piemonte, per l’esattezza al centro per l’impiego di Pinerolo (To). Alberto Aureli, laureato in scienze politiche, è tra i nuovi navigator che a breve inizieranno la propria attività sul campo: «Per ora abbiamo svolto formazione in presenza e online - dice -. Io ho già 20 anni di esperienza in una cooperativa sociale che si occupa di politiche attive. Per la buona riuscita del Rdc c’è bisogno di un gioco di squadra sinergico tra operatori dei Cpi e navigator. Parlare, anche nel pubblico, di servizi personalizzati, autonomia della persona in cerca di un impiego, rapporto fiduciario con la struttura, sono passi iniziali che possono produrre un’inversione di tendenza nelle politiche per il lavoro in Italia».

In Toscana i navigator dovranno fare affiancamento e supporto e non sostituirsi agli operatori, precisa una new entry; così anche in Liguria. In Veneto sono arrivati 142 navigator, e per ora, anche qui, sono impegnati essenzialmente in attività di formazione: «Sono stati suddivisi in tre gruppi di lavoro, stanno entrando in contatto con i nostri Cpi - dice Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro -. Illustriamo ai navigator attività e servizi che mettiamo in campo per accogliere i disoccupati. Tenga conto che circa il 60% dei beneficiari del Rdc sono conosciuti dagli operatori perché hanno già attivo un patto di servizio. I navigator dovranno occuparsi di questa platea, in futuro potranno anche raccogliere vacancies per migliorare l’incontro tra domanda e offerta d’impiego».