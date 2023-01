Navigazione satellitare, contratto per Thales

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un contratto da cento milioni di euro in quattro anni con EUSPA – European Union Agency for the Space Programme – per Thales Alenia Space. La joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) fornirà servizi di manutenzione e di supporto per EGNOS V2, il sistema di navigazione satellitare europeo. Il sistema EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay System è finalizzato al miglioramento della precisione, dell’affidabilità e dell’integrità dei segnali di posizionamento forniti sia dalle costellazioni di satelliti sia dalle postazioni a terra, migliorando le prestazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare come il GPS e, in futuro, Galileo. Il servizio “Safety of Life” di EGNOS, in particolare, viene utilizzato nel settore avionico per gli atterraggi, consentendo avvicinamenti di precisione agli aeroporti europei senza necessità di sistemi di guida a terra, migliorando in maniera significativa sicurezza e efficienza operativa.

Il supporto operativo

Thales Alenia Space fornirà supporto operativo e assistenza in caso di incidenti – per la risoluzione dei problemi e le riparazioni di hardware e software – garantendo a EGNOS un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio prevede inoltre l’aggiornamento e le modificate necessarie per garantire il servizio “Safety Of Life”. Con questo contratto, «Thales Alenia Space rafforza la sua leadership europea ed internazionale nella navigazione satellitare e sostiene il successo del sistema EGNOS» ha evidenziato Benoit Broudy, vicepresidente della Navigazione di Thales Alenia Space. L’industria europea ha maturato competenze e credenziali eccezionali nei sistemi navigazione satellitare, ha spiegato, «sostenendo il successo delle esportazioni di questa tecnologia, che è già stata impiegata in Corea del Sud, Africa e Oceano Indiano». Guarda al futuro delle telecomunicazioni il contratto che Thales Alenia Space ha siglato con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la conduzione del Progetto TeQuantS, che ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie di comunicazione quantistica spazio-terra. Parte del programma ARTES - 4.0 Core Competitiveness dell’ESA, lo sviluppo è supportato dall’Agenzia spaziale francese CNES e dall’Agenzia spaziale austriaca.