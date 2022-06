Tutto in un’isola. Naxos è un compendio dell’universo, una scatola dei desideri esauditi: archeologia, mare, piccoli villaggi, tanto silenzio e anche il suo opposto, quando serve. Ad aprire le vie di Naxos, è la Portara, la porta del tempio di Apollo, unico lascito di un edificio del VI secolo a.C. che possiamo immaginare immenso e quasi con le fondamenta in mare. Ancora archeologia nel villaggio di Ano Sangri, nel sito Gyroula, dove il tempio di Demetra, la dea della terra, racconta di un’isola ricca e devota. Ricca lo è ancora, i campi sono fertili e offrono olive, uva (e vini favolosi), frutta e soprattutto le patate esportate in tutta la Grecia. Per le spiagge, sabbiose e con fondali bassi, c’è solo l’imbarazzo della scelta: Agios Georgios, Agia Anna, Agios Prokopios, Glyfada e Kastraki, lontane e buen retiro per chi cerca pace. In ogni angolo di quest’isola qualche meraviglia, come quella che provò, secondo il mito, Arianna. La principessa cretese aveva aiutato Teseo a sconfiggere il Minotauro, grazie al suo filo, ma poi fu piantata in asso. Proprio a Naxos-Nasso. Tutto inizia e finisce in Grecia.

7/11 9/11 Menu