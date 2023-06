Nba, Denver Nuggets battono Miami Heats e vincono il primo anello

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Festa grande a Denver, Colorado: i Nuggets portano a casa il loro primo anello Nba.

Scene che per decenni sembravano impossibili si sono finalmente trasformate in realtà.

I Nuggets hanno sconfitto i Miami Heat per 94-89 in una gara 5 brutta e frenetica in cui niente sembrava funzionare. Jokic ha vinto il trofeo Bill Russell come Mvp delle Finali Nba, un premio che per lui ha certamente un significato maggiore rispetto ai due Mvp assoluti vinti nel 2021 e nel 22. «Non lo facciamo per noi stessi, ma per chi ci sta accanto», ha detto Jokic. «Ed è per questo che significa ancora di più».

Incapaci di scrollarsi di dosso i tenaci Heat o il nervosismo della serata conclusiva, i Nuggets hanno sbagliato 20 dei loro primi 22 tiri da tre. Hanno sbagliato sette dei loro primi 13 tiri liberi. Hanno condotto per sette minuti, prima che Jimmy Butler di Miami si scatenasse, segnando otto punti consecutivi per dare agli Heat un vantaggio di un punto a 2:45 dalla fine. Butler ha realizzato altri due tiri liberi a 1:58 dalla fine per aiutare Miami a riconquistare un vantaggio di un punto. Poi, Bruce Brown ha ottenuto un rimbalzo offensivo e un tip-in per dare ai Nuggets il vantaggio definitivo. A 15 secondi dalla fine, Butler ha tirato da tre, ma ha sbagliato. Brown e Kentavious Caldwell-Pope hanno realizzato due tiri liberi ciascuno per mettere la partita fuori portata e portare il titolo a Denver.