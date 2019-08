Nebbia sulla manovra, si fa strada un congelamento dell’Iva per 4 mesi

Che manovra sarà? È arduo al momento ipotizzarlo. Di certo se al contrario la soluzione della crisi evolvesse verso la formazione di un governo istituzionale il cui compito sarebbe quello di traghettare il paese verso nuove elezioni, si aprirebbero due scenari: in caso di voto a fine ottobre, la palla passerebbe interamente nelle mani del governo che verrà con tempi strettissimi, a quel punto, per evitare di ricorrere all'esercizio provvisorio.

In caso di voto nei primi mesi del prossimo anno, ben poco altro si potrà fare se non provare a neutralizzare per qualche mese l'aumento dell'Iva per poi lasciare al governo che nascerà dopo il voto il compito di avviare la propria strategia di politica economica. Tutti motivi che lasciano intendere che dal Quirinale non si indulgerà più di tanto: tempi rapidi per accertare se una nuova maggioranza potrà avere i numeri sufficienti per governare.

Resta da attivare la leva fondamentale degli investimenti, e soprattutto occorre un governo nella pienezza delle sue funzioni in grado di rimettere in moto l'economia. Non possiamo rischiare nuove gravi turbolenze sui mercati finanziari, anche se per ora lo spread attorno ai 207 punti base lascia trasparire quanto meno un atteggiamento di attesa da parte degli investitori. Lo stesso presidente del Consiglio, nel corso delle sue comunicazioni al Senato ha avvertito: il nuovo governo “avrebbe difficoltà nel contrastare l'aumento dell'Iva e sarebbe esposto agli sbalzi dello spread” e la legge di Bilancio “che avrebbe introdotto la flat tax e avrebbe anche ridotto il cuneo fiscale e riformato la giustizia tributaria” ora pare tutta da costruire.