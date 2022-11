«Nec», nasce la rivista medica online che coniuga salute e food

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama Nec, nel senso di «Nutrimentum et Curae», la neonata rivista scientifica che abbraccia il panorama completo della nutrizione e punta oltre la cerchia degli addetti ai lavori con una comunicazione all’insegna della validazione scientifica. È un’operazione che va ad aggregare il lavoro presente e futuro di ricerca e innovazione, con la nutrizione al centro come strumento di cura e benessere psicofisico. L’ambizione è quella di diventare punto di riferimento per il settore della nutrizione e della biodiversità dell’alimentare made in Italy, e non solo.

Diretta da Antonio Gasbarrini, professore ordinario di Medicina Interna dell’Università Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma, è una rivistamedica diffusa online che sarà indexata su PubMed e recensita dai principali motori di ricerca, seguendo le regole della comunicazione scientifica indipendente valutata tra pari. L’obiettivo è realizzare uno strumento di comunicazione per la macroarea orizzontale della nutrizione: «Il nostro Paese - spiega Gasbarrini - è un’eccellenza internazionale per gli straordinari prodotti agricoli e per la grande qualità della nostra cultura culinaria nel sano stile di vita, “Nutrimentum et Curae” della persona». Il confronto interdisciplinare e il miglioramento delle conoscenze su tutti gli aspetti legati all’alimentazione, al benessere e all’ambiente a 360 gradi sono ispiratialla filosofia di base «one-health».