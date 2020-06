Necessario promuovere l’eguaglianza tra gli Stati

L’eguaglianza costituisce una sfida sistemica per un’unione di Stati. Promuovere l’eguaglianza tra Paesi asimmetrici (basti pensare alla Germania con più di 83 milioni di abitanti e Malta con meno di 500mila) richiede un metodo federale (per dirla con James Madison, 1751-1836, un gigante della scienza politica). In un’unione di Stati asimmetrici, rispondere a minacce comuni con risorse fiscali nazionali significa accentuare l’ineguaglianza. Dietro il principio dell’esclusiva sovranità fiscale degli Stati, si nasconde infatti l’esercizio ineguale di quella sovranità. Nel caso dell’Ue, anche se i sostenitori della logica intergovernativa (con le sue appendici interparlamentari e inter-giudiziarie) non ne sono consapevoli, quella ineguaglianza minaccia la sostenibilità del mercato unico. Se è vero, come ha scritto Tony Atkinson nel suo ultimo libro (2015), «che è difficile rimanere ricchi in una società di poveri», è altrettanto vero che è difficile che un Paese cresca mentre altri decrescono in un mercato unico. Ecco perché occorrono programmi di ribilanciamento tra Stati, come “Next Generation EU”, in quanto sostenuti da una fiscalità indipendente da quegli stessi Stati.

Insomma, se le tasse costituiscono la sostanza del potere, la risposta europea alla pandemia ha portato in superficie la frattura tra chi vuole che il potere rimanga negli Stati membri e chi invece ritiene che sia necessario trasferirne una parte alle istituzioni sovranazionali. L’esito di tale contrasto avvicinerà, oppure allontanerà, la condizione materiale dell’Ue al principio legale di eguaglianza tra Stati (su cui essa si fonda). È bene ricordarsi però che, così come gli stati nazionali hanno avuto vita breve quando si sono basati sulla disuguaglianza sociale, le unioni di Stati non hanno avuto vita lunga quando hanno finito per accentuare l’ineguaglianza tra i loro membri.