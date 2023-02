«Necessario snellire le procedure per realizzare le opere nei tempi Ue»

Molti enti hanno avuto difficoltà a cooptare tecnici. È così anche per voi?

Effettivamente se ne ha molto bisogno, e non è facile reperire le competenze necessarie. Noi abbiamo in corso la selezione per assumere 20 risorse specializzate. Abbiamo anche creato dei team di progetto che dialogano anche con le imprese a cui chiediamo una organizzazione analoga.

I programmi Ue accelerano quindi la realizzazione di opere già previste?

Direi opere necessarie per ridurre le perdite delle reti idriche. Effettivamente possiamo imprimere una forte accelerazione. Se avessimo dovuto utilizzare le risorse provenienti dalla tariffa avremmo potuto completare le opere non prima del 2032. Insomma, possiamo recuperare sette anni.