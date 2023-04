Neet, 2,3 milioni da Fondazione Cariplo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fondazione Cariplo riaccende i riflettori sull'universo dei giovani e del mondo del lavoro. Due milioni e trecentomila euro per il nuovo bando Neetwork in rete rivolto ai ragazzi che non studiano e non lavorano, i Neet. Specifica attenzione è rivolta ai più fragili, ovvero Neet con età compresa tra 18 e 29 anni, in possesso al massimo della qualifica professionale e disoccupati da almeno 3 mesi. Obiettivo: sostenere iniziative di intercettazione, aggancio e attivazione dei Neet a maggior rischio di marginalità mediante percorsi di inserimento lavorativo e, laddove possibile, di ripresa degli studi.

L'Italia è tra i paesi in Europa con il più alto numero di giovani che non studiano e non lavorano. Secondo i dati di Eurostat risalenti alla fine dell'anno 2022, nel 2020 i Neet hanno costituito circa il 25% della popolazione. Ciò significa che 1 giovane su 4 non è impegnato negli studi né ha un'occupazione: un aumento notevole se si pensa che nel 2008 il tasso era del 20 per cento.

In Italia oltre 2 milioni di Neet

Allo stato attuale, l'Italia conta oltre 2 milioni di giovani con età compresa tra 15 e 29 anni in tale condizione, di cui circa 254mila nella sola Lombardia. Di questo insieme fanno parte ragazze e ragazzi con percorsi di vita e scolastici diversi, accomunati da un basso livello di istruzione, quasi la metà infatti non possiede il diploma di scuola secondaria superiore. La componente più vulnerabile è composta con maggior frequenza da giovani donne, da ragazze e ragazzi con contesti socioeconomici svantaggiati e poco supportivi e da livelli di competenze e soft skill inferiori alla media. Vivere la condizione di Neet, soprattutto se prolungata, genera conseguenze che possono avere impatto sulla salute e il benessere psicologico dei giovani e sulla capacità di autodeterminazione del proprio percorso di vita.

Un aiuto per i più fragili

Il nuovo bando di Fondazione Cariplo “Neetwork in Rete” si propone di sostenere le realtà locali che intendano impegnarsi in iniziative di intercettazione, aggancio e attivazione dei neet fragili (18-29 anni, in possesso al massimo della qualifica professionale, disoccupati da almeno 3 mesi), per il loro inserimento nel mercato del lavoro o la ripresa degli studi e che siano efficaci nel rafforzarne l'autostima, motivarli e aumentarne l'occupabilità.

Cruciale è ritenuta la costruzione di alleanze e reti sul territorio capaci di approcciare il fenomeno in maniera innovativa, integrata e multidisciplinare, soprattutto intercettando le fasce più vulnerabili che riguardano i giovani fuoriusciti prematuramente dal sistema scolastico.